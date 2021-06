Maanden na brand zijn bewoners weer terug in appartementen Stadshagen in Delden

De heer en mevrouw Top zijn net teruggekeerd naar hun woning nadat ze zes weken afwisselend bij hun zoon en twee hotels hebben doorgebracht. "Het is wel vervelend en onrustig. Ik ben 88 jaar en nooit verhuisd, dus ik heb wel een behoorlijke inhaalslag gemaakt", zegt Gerrit Top grappend.

De schade die door de rook is ontstaan was zo ernstig dat het een heel karwei was om alles weer schoon te krijgen. Overal in het appartementencomplex zwierven roetdeeltjes, waardoor het niet verantwoord was om terug te keren. Ook de ventilatiesystemen hebben veel schade opgelopen en moesten eerst gerepareerd worden.

Langer wachten

Het echtpaar Top heeft het erg te doen met hun buurman. "Zijn appartement zit boven dat van de brand. Hij moet nog maanden wachten totdat hij terug kan. Ik heb het erg met hem te doen", zegt meneer Top. "De woningen boven het appartement waar de brand gewoed heeft, zijn nog niet bewoonbaar. Dat kan nog wel tot september duren", zegt Ellen te Riele, woordvoerder van Wonen Delden.

Appartementencomplex Stadshagen met rechtsonder op de eerste verdieping het uitgebrande appartement. (Foto: RTV Oost)

Stichting Wonen Delden zegt dat de meeste mensen weer terug kunnen naar hun appartement. "Sommige mensen gaan nog niet omdat hun appartement nog niet voorzien is van nieuwe vloerbedekking of gordijnen. Dat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van hun eigen inboedelverzekering. Ook zijn de bouwvakkers nog steeds bezig met renoveren van vloeren, wanden en plafonds in de gangen en trappenhuizen", zegt te Riele.

Gemist

Het echtpaar Top heeft het uitzicht op de watertoren en de weilanden erg gemist. "Maar ook het gezellig samenzijn in het restaurant of in de bibliotheek", zegt Gerrit Top. "We zijn heel erg blij dat we weer terug zijn".

Liede Top moet wel vaak denken aan de twee slachtoffers. "Ik zag haar vaak lopen over de brug waar we op uitkijken, daar kijk je nu toch wel anders tegenaan", zegt Liede. Bang is het echtpaar tijdens de brand niet geweest. "Er werd gezegd dat we naar het balkon moesten. Toen kwam al heel snel de wagen die ons oppikte en naar beneden bracht. We zijn heel goed en snel opgevangen", blikt Liede terug.