Jonge dames lokten slachtoffers martelingen Almelo: "Helemaal van God los"

De martelploeg heeft volgens justitie zeker vier slachtoffers gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier van de politie blijkt dat er nog veel meer slachtoffers moeten zijn. Iedereen in het milieu kende met name de twee hoofdverdachten, duo Do en Jo. Met harde hand inden ze schulden voor zichzelf of voor anderen. Geregeld werden schuldenaren afgetuigd met stalen buizen, een bijl, boksbeugels en ploertendoders. Ook wordt gesproken over vuurwapens op het hoofd, het onder water houden van slachtoffers en het prikken met een mes. 'Besnijden' wordt het door henzelf genoemd, volgens de opsporingsdiensten.

Explosief

De twee jonge dames bieden volgens het OM slachtoffers aan op een presenteerblaadje. Zo laat de inmiddels 24-jarige Gerda haar kameraad Anton komen, op de scooter vanuit Enschede naar Almelo. "Hij was verliefd op mij. We zouden samen gaan slapen", zegt Gerda. Maar eenmaal in Almelo wordt Anton uitgeleverd aan de vermeende martelploeg. Hij is nog geld schuldig. "In die woning merkte ik ineens dat het niet helemaal pluis was", zegt Gerda nu. Maar ze bekent dat ze bij de pijniging van Anton zelf heeft meegewerkt. "Ik heb hem ook een flinke klap gegeven."

Volgens justitie is het meer geweest dan 'een flinke klap', want uit onderschepte gesprekken blijkt dat Gerda "nog gekker trapt en slaat dan de meeste mannen." Zelf ontkent Gerda dat ze Anton vaker heeft geraakt. "Maar ik gebruikte toen veel drugs. Ik had al een paar dikke lijnen in mijn neus. Ik wilde die avond van God los, gewoon lekker drugs gebruiken." Wel bekent ze een ander slachtoffer behoorlijk geraakt te hebben: "Toen ben ik behoorlijk los gegaan. Ik kan best wel explosief zijn."

Ze trapt en slaat nog gekker dan de meeste mannen Hoofdverdachte Do over Gerda

Erotische berichten

De andere jonge vrouw, Sermeena, is volgens het OM verantwoordelijk voor het lokken van een man uit Deventer. Ook die werd later flink afgeranseld. Via social media benaderde ze hem met erotisch getinte berichten. Nadat ze één keer hadden afgesproken in een hotel in Oldenzaal, liep de tweede date uit de hand.

Sermeena had met de Deventenaar afgesproken op de parkeerplaats bij discotheek Lucky in Rijssen. Nadat ze een eindje hadden gereden, stopte Sermeena. Op die plek trokken vier mannen de Deventenaar omver en gaven hem een flinke portie rammel. Sermeena gaf het slachtoffer voor de marteling nog een kus op het voorhoofd. Volgens een getuige gaat ze "over lijken".

20 kop

Het slachtoffer zegt dat hij op verschillende plekken is mishandeld en onder water is gehouden. Ook hebben ze de autogordel om zijn nek getrokken. Uit onderschepte gesprekken blijkt dat de incassoklus om '20 kop', oftewel 20.000 euro, zou gaan. 'Het meisje krijgt een roodje extra'.

Sermeena zelf zegt dat ze niet wist wat er met de Deventenaar zou gaan gebeuren. "Ik heb alleen het adres van die Deventenaar achterhaald voor de jongens. Verder niks. Toen ik eenmaal met hem had afgesproken, merkte ik dat hij me leuk vond. Ik wilde ook wel ontdekken of het iets meer kon worden." Dat haar telefoon precies op de plekken is waar de Deventenaar die nacht is afgetuigd, verbaast Sermeena niet: "Zoveel mensen lenen mijn telefoon." Justitie gelooft helemaal niks van haar verhaal. Er zijn dan ook meer namen van mannelijke doelwitten in het strafdossier te vinden.

Saaie mannen

Beide dames moeten volgens de reclassering worden geholpen met hun problemen. Zo worstelt Sermeena met een moeilijke jeugd en Gerda met haar zwak voor foute mannen. "Liefde maakt blind he?" De rechtbank heeft haar het advies gegeven op zoek te gaan naar een saaie man. "Die zijn ook leuk hoor." Morgen gaat de rechtszaak tegen de vermeende martelploeg verder, dan maakt het Openbaar Ministerie de strafeisen bekend.