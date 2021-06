Politie zoekt oproerkraaiers park de Wezenlanden in Zwolle

De politie Zwolle is op zoek naar getuigen van meerderde mishandelingen in park de Wezenlanden. Eén van de slachtoffers werd geslagen met een fles. De mishandelingen vonden plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Opvallend is dat de gemeente Zwolle vrijdag nog aankondigde dat in het park tijdelijk extra verlichting is geplaatst vanwege meldingen van overlast.

De politie zoekt mensen die foto's of filmpjes hebben van groepen die in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen één uur en tien over twee in het park waren.

Geluidsoverlast en opstootjes

Park de Wezenlanden is een van de plekken waar Zwollenaren en bezoekers graag komen. Vanwege het warme weer en het feit dat het langer licht is buiten blijven mensen langer aanwezig in het park, tot in de nachtelijke uren. De afgelopen tijd heeft de gemeente meldingen gekregen van geluidsoverlast, opstootjes en het achterlaten van afval rond dit tijdstip,

Omdat de verlichting in het park om elf uur 's avonds uitgaat en het daardoor donker wordt, is het lastiger voor handhaving en politie om te zien wie de regels overtreedt en deze personen aan te spreken op de overlast. Daarom heeft de gemeente besloten om tijdelijk extra verlichting aan te brengen in de avond en nacht. Ook voor de veiligheid van politie en de handhavers zelf.

Mensen die foto's of video's hebben die nuttig zijn voor de politie kunnen zich melden.