Speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen lijken in Kampen ver weg

Naar schatting 80 kinderen hebben volgens hun ouders behoefte aan een basisschool die zich meer richt op hoogbegaafd onderwijs. Momenteel worden die kinderen enkele uren per week opgevangen in een ‘plusklas’, maar dat is niet genoeg volgens een werkgroep die in het leven is geroepen. Ze willen dat er in de gemeente Kampen klassen komen die zich enkel richten op hoogbegaafde leerlingen.

Esther Grit heeft samen met haar man drie kinderen die hoogbegaafd zijn. Samen met een groep gelijkgestemde ouders, mensen die werkzaam zijn in het (vervolg)onderwijs en een orthopedagoog heeft Esther een werkgroep opgericht. Het doel: passender onderwijs voor hoogbegaafden door aparte klassen te realiseren. “Eén school in de gemeente Kampen die dit zou aanbieden, zou voldoende zijn. Uit onderzoek van onze werkgroep is gebleken dat ouders van in totaal 80 kinderen graag een andere onderwijsconstructie zien voor hun kind”, zegt Grit.

Werkgroep wil speciale klassen voor hoogbegaafden

Nog geen drie procent van de kinderen is hoogbegaafd. Op school kenmerkt dit zich doordat de kinderen enorm veel informatie in snelle tijd kunnen opnemen. Als er in de klas een kwartier uitleg wordt gegeven, hebben deze kinderen vaak binnen twee minuten al door hoe iets werkt. Het klinkt allemaal als een voordeel, maar dan moet de begeleiding volgens Grit daar wel op aangepast zijn. “Het probleem is dat sommige hoogbegaafde kinderen weinig uitdaging vinden op school. Als ze dingen al heel snel snappen, vinden ze het lastiger om aansluiting te vinden bij andere kinderen. Daarnaast ontbreekt het hoogbegaafde leerlingen vaak aan vaardigheden om lastigere dingen te leren. Dat komt omdat ze hier in mindere mate bij geholpen worden tijdens reguliere lessen”, zegt Grit. “Als ze bijvoorbeeld op het VWO komen, kunnen ze moeilijk omgaan met dingen die ze niet begrijpen omdat ze op de basisschool nooit voor toetsen hoefden te oefenen”, stelt Esther.

De wens van de werkgroep is dat er één school in Kampen komt die aparte klassen inricht voor hoogbegaafde kinderen. De bal daarvoor ligt bij 2305 PO, een organisatie die bepaalt hoe men passend onderwijs aanbiedt in Salland. Ook is nog de vraag hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

Plusklas volgens onderwijsbestuurders voldoende

Dat er in Kampen geen scholen zijn die aparte klassen hebben voor enkel hoogbegaafde kinderen, heeft te maken met de visie van de Passend Onderwijs regio 2305 (2305 PO). Op reformatorische scholen na, zijn alle 160 basisscholen uit de regio Zwolle, Kampen en Salland hierbij aangesloten. De organisatie verdeelt het geld dat vanuit het Rijk in het basisonderwijs wordt gestoken. Daarnaast stelt 2305 PO in overleg met schoolbestuurders vast hoe het onderwijs van onder andere hoogbegaafde leerlingen invulling krijgt.

Henk Keesenberg vertelt namens 2305 PO: “In de regio Kampen en Zwolle bieden we passend onderwijs aan voor leerlingen die hoogbegaafd zijn, maar dat gebeurt niet in aparte klassen. Op de Veluwe en in Flevoland zijn er scholen die dat wel doen, maar wij hebben daar een andere visie op. Wij denken dat het beter is om op bepaalde momenten in de week leerlingen te begeleiden in de ‘plusklas’. Bij de plusklas krijgen hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat door sneller en verdiepende lessen te geven.”

'Aparte klas niet nodig'

“Aparte klassen met enkel hoogbegaafde kinderen vinden wij geen goed idee. Ik kan me overigens voorstellen dat sommige ouders en kinderen het prettiger vinden dat er speciale klassen zouden zijn waarin alleen hoogbegaafde leerlingen zitten. Sommige kinderen floreren goed in dergelijke klassen, maar je ziet in veel gevallen ook dat de overstap naar het voortgezet onderwijs dan een stuk lastiger wordt en dat wil je voorkomen. We hebben het huidige beleid nog eens tegen het licht gehouden nadat de werkgroep dit heeft aangekaart, maar dat resulteerde niet in een andere visie. We blijven kinderen begeleiden in de plusklas”, besluit Keesenberg.

Gemeente roept op om in gesprek te blijven

Wethouder Jan Peter van der Sluis (CU) wil in gesprek met de scholen om te zien hoe groot het probleem is en welke oplossing passend is: “Ik kan me voorstellen dat hoogbegaafde kinderen een ander aanbod moeten krijgen vanuit het onderwijs. Dus ik kan me de wens en de zorg voorstellen. Of je deze kinderen een middag in de week, een dag in de week of een hele week in een speciale klas moet zetten, hangt van af van het individu. Wat noodzakelijk is per kind, leg ik graag bij onderwijsbestuurders neer. Mijn advies aan de ouders is vooral om in gesprek te blijven met de scholen, zij beheren uiteindelijk het budget voor passend onderwijs.