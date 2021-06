Terreurverdachte De Lutte laat het er na veroordeling niet bij zitten: 'Ik heb niets met terrorisme te maken'

De informatie die de Nederlandse inlichtingendienst AIVD en later de Amerikaanse FBI over hem hadden ingewonnen was blijkbaar zo explosief, dat destijds meteen werd overgegaan tot aanhouding. Op een kampeerboerderij bij De Lutte werd de 49-jarige terreurverdachte Sahraoui S. met groot machtsvertoon in de boeien geslagen. Hoewel S. zijn straf intussen heeft uitgezeten, laat hij het er niet bij zitten. Na de zomer dient het hoger beroep.

Het was februari 2019 toen een speciaal arrestatieteam de kampeerboerderij - pal gelegen op de grens met Duitsland - binnendrong en S. overmeesterde. Behalve dat S. in het bezit bleek van een vuurwapen werd hij in de eerste plaats verdacht van het beramen van een terroristische aanslag met explosieven. "Ergens in Europa", aldus justitie.

Het dossier 26Everman - zoals de codenaam van het onderzoek luidt - bevat een aantal pikante details. Met name als het erom gaat hoe het Landelijk Parket, dat het onderzoek coördineerde, Sahraoui S. indertijd op het spoor kwam.

Alarmbellen

Het was de AIVD die de zaak aan het rollen bracht. De veiligheidsdienst maakte namelijk op 15 februari 2019 in twee zogenoemde ambtsberichten melding van een IS-aanhanger die officieel in Groningen stond ingeschreven, maar veelal verbleef op kampeerboerderij De Bergboer in De Lutte.

De melding van de AIVD deed blijkbaar alle alarmbellen rinkelen, want S. werd daarop zo snel mogelijk aangehouden. Hij woonde overigens tijdelijk op de kampeerboerderij omdat hij de kost verdiende bij een kippenslachter in de Duitse grensstreek.

De eigenaar van de kampeerboerderij was vooral verbijsterd dat er een vermeende IS-terrorist op zijn erf verbleef. De boer verklaarde kort na de inval tegenover RTV Oost dat hij dit nooit achter zijn bebaarde logé had gezocht. Het was volgens hem een aardige, hele correcte gast die keurig Nederlands sprak.

Na zijn arrestatie werd S. overgebracht naar de TA, de speciale Terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

Simkaart geregeld

Een van de voornaamste verwijten die justitie S. maakte, is dat hij een simkaart zou hebben geregeld voor een vrouw die op 8 september 2016 met haar echtgenoot is uitgereisd naar Syrië en zich daar heeft aangesloten bij de gevreesde terreurorganisatie IS. Dankzij die simkaart had de IS-strijdster toegang tot de chatservice Telegram en kon ze volgens justitie haar terroristische activiteiten in Syrië voortzetten.

Maar ook Sahraoui S. zou destijds via Telegram met meerdere personen hebben gecommuniceerd over een 'operatie in Europa', aldus het dossier 26Everman. S. zou dat hebben gedaan onder het alias 'Geraal S.', zo blijkt uit informatie van de Amerikaanse federale politiedienst FBI.

Propagandamateriaal

Bij de inval in De Lutte en de doorzoekingen op het woonadres in Groningen werden destijds meerdere mobieltjes en een MacBook-laptop in beslag genomen met daarop een grote hoeveelheid propagandamateriaal van IS. Waaronder gruwelijke beelden van executies, (zelf)moordaanslagen, instructiemateriaal hoe je moet onthoofden en hoe je explosieven maakt. Bij de beelden van IS-strijders waren op de achtergrond verschillende jihadistische anasheed (gezangen) te horen.

Opgeblazen viaduct

Het vermeende doelwit van de aanslag, die S. samen met anderen zou willen beramen, is tot op de dag van vandaag onduidelijk gebleven. Al dook in het onderzoek wel een nepvideo op van een auto bij een viaduct - vermoedelijk in Groningen - die wordt opgeblazen. Voorzien van een Arabisch lied, waarin onder meer wordt gezongen over 'de leeuwen van glorie'. Een persoon in de auto zegt "Allahoe Akbar", ofwel Allah is groot.

Geen lid terreurgroep

De rechtbank in Rotterdam, waar het proces tegen S. plaatshad, sprak S. echter vrij van deelname aan een terroristische organisatie. De grote partij propagandamateriaal van IS bewijst volgens de rechtbank nog niet dat S. ook daadwerkelijk lid was van de terreurorganisatie.

En dat er foto's van hem zijn opgedoken samen met een Zweedse IS-strijder en van hemzelf met een IS-vlag, zegt volgens de rechtbank niets over een lidmaatschap. Zo had ook zijn advocaat bepleit. Die foto's dateerden immers uit een tijd dat het kalifaat nog niet eens bestond, aldus de raadsman.

Veroordeling

De grote hoeveelheid propagandamateriaal mag dan niets zeggen over het vermeende lidmaatschap van IS, de rechtbank ziet het wel degelijk als bewijs dat S. zich het radicaal extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd eigen heeft gemaakt. Een heilige oorlog die zich richt op het plegen van aanslagen. "Ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk", oordeelt de rechtbank in het vonnis.

Behalve video's en foto's werden onder meer handgeschreven documenten van S. ontdekt. Waaronder een gedicht van Osama bin Laden, de later geliquideerde leider van Al-Qaida, die wordt gezien als het brein achter de 9/11-aanslagen.

En dat S. in een chatgesprek met een contact in Zweden heeft gezegd: "Nee broeder, ik ben een IS'er", ziet de rechtbank als bewijs dat de man zich naar buiten toe presenteerde als IS'er.

Wapenbezit

Behalve dat S. wordt veroordeeld voor het in het bezit hebben van een vuurwapen, een Fabrique National model High Power 35, wordt hij ook veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De rechtbank acht namelijk bewezen dat S. inderdaad de simkaart aan de IS-strijdster heeft geleverd, zoals het Openbaar Ministerie ten laste had gelegd. Daarmee heeft S. zich schuldig gemaakt aan het verlenen van hand- en spandiensten aan iemand die in IS-gebied verblijft.

Uiteindelijk wordt 24 maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen S. opgelegd. Met een proeftijd van twee jaar. En de bijzondere bepaling dat hij contact moet onderhouden met de reclassering. Aangezien volgens gedragsonderzoekers de kans op recidive en de kans op extremistisch geweld als groot moet worden gezien, aldus het vonnis.

Ontkent alles

S. zelf ontkende tijdens de rechtszaak de aantijgingen. 'Ik heb helemaal niets met terrorisme te maken', zo liet hij optekenen uit de mond van zijn advocaat. En ja, er is inderdaad een vuurwapen bij hem aangetroffen, maar dat was volgens hem een haast antiek ding dat hij had gekocht voor zelfverdediging. Aangezien de moskee waar hij vaak kwam destijds regelmatig doelwit was van bekladdingen en bedreigingen.

In hoger beroep

Na het uitzitten van zijn straf - effectief 20 maanden sinds zijn aanhouding - is Sahraoui S. weer op vrije voeten. Hij is weer vrij om te gaan en staan waar hij wil, maar laat het er niet bij zitten en heeft hoger beroep aangetekend.

Het gerechtshof in Den Haag buigt zich in september een eerste keer over dit appèl, maar de kans is groot dat dit beroep pas volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld.

Reactie advocaat

S.' advocaat André Seebregts wil niet ingaan op de vraag of S. nog in Nederland is en of hij bij het hoger beroep fysiek aanwezig zal zijn. Ook wil de raadsman niet inhoudelijk op de zaak ingaan en de reden waarom S. in beroep is gegaan. "Het staat mij niet vrij vragen hierover te beantwoorden."