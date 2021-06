Vreemde Vogels: een theaterfamilievoorstelling naar het bekroonde boek van Mark Haayema

"Johannes de Parkiet voelt zich al best thuis in zijn grote volière. Vanmorgen heeft hij zelfs zijn verenpak opgepoetst. Alsof hij bezoek zou krijgen. Dat bezoek komt ook. Onverwachts bezoek. Ongewenst bezoek. Uit pure paniek fladdert Johannes de parkiet als een bezetene door het hok." Het is een fragment uit het tiende kinderboek van schrijver en acteur Mark Haayema.

Pitchen

Een paar maanden geleden belde producent Gerard Cornelissen van het Wilmink Theater in Enschede de schrijver op en vroeg Haayema of hij mee wilde doen aan een pitch voor een zomertheaterproductie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds schreef de pitch uit, want er was extra subsidie beschikbaar. Het trof: Mark Haayema speelde al lange tijd met het idee dit boek om te zetten naar een theatervoorstelling. Hij had onder meer de Utrechtse Heuvelrug op het oog.

We spraken schrijver Mark Haayema in 2018. Tekst gaat verder onder de video.

Haayema en consorten wonnen de pitch. Hij vroeg Joep Onderdelinden (Nederlands regisseur, acteur, presentator en cabaretier) de regie op zich te nemen en Jan Kisjes uit Dalfsen om de muziek te componeren. Sinds mei wordt er keihard gewerkt om de familievoorstelling te realiseren.

Emiel de Jong, bekend van onder andere theaterproductie Mamma Mia, speelt Johannes de Parkiet. Actrice Aniek Stokkers uit Haaksbergen en Dennis de Groot vertolken onder meer de zebravinken, de moederkloek en ara's. Het script is klaar: een muzikaal buitenspel met poppen, danseressen, een koor en acteurs. En voor dat koor zoekt regisseur Joep Onderdelinden nu mensen.

Tekst gaat verder onder de video.

De voorstelling speelt in zes weken in augustus en september. Op 12 september is de laatste voorstelling. Er wordt twee weken lang op een plek gespeeld tijdens de zonsondergang en zonsopgang.