Spectaculaire actiefilm CODE Kampen in première: "We hadden 0 euro budget"

Wat vorig jaar begon als een leuk idee om de coronatijd door te komen, is nu uitgegroeid tot een ware speelfilm. Regisseur Julius Hartman: "Ik heb een mediabedrijf en wilde altijd al eens een film maken. Daar is normaal gesproken nooit de tijd voor. Hoofdrolspeler Jos zit in de evenementen. Onze agenda’s waren leeg, dus we wilden echt iets ondernemen."

Onze agenda’s waren leeg, dus we wilden echt iets ondernemen. Julius Hartman, regisseur en scenario CODE Kampen

Bekijk hier de officiële trailer en het verslag van de première:

Hoe het bijzondere idee ontstond? "We zouden een filmpje maken over het hijsen van een koe in Kampen. Jos had een zonnebril op en mensen zeiden dat hij net James Bond leek."

Coproducent Michiel de Groot vult aan. "Bovendien was Julius gevraagd voor het NPO-programma Nachtdieren. Hij wilde dat interview aankleden met een filmset in Kampen, waarbij hij dan zou zeggen dat hij een film aan het maken was. Toen vond hij dat die er ook echt moest komen. Het interview heeft het programma echter nooit gehaald", lacht de Groot.

Uit de hand gelopen

Afgelopen weekend ging de film in première. Dat moest natuurlijk op een flitsende manier. Cast en crew kwamen aangereden in stoere auto’s, met ‘Just Jos’ hangend aan de deurpost. Een soort SWAT-team begeleidt iedereen richting de ingang van de Stadsgehoorzaal.

We bleven werken aan de film. Het verhaal werd keer op keer uitgebreid. Hester Timmerman, coproducent CODE Kampen

'CODE Kampen' werd zondag voor het eerst getoond aan publiek. In de film twee BN'ers, namelijk Ron Brandsteder en Mattie Valk (foto). (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Het oorspronkelijke plan was om een opname van een kwartier te maken. Coproducent Hester Timmerman: "Dat liep compleet uit de hand! Het is een uur geworden." De première die gepland stond voor december vorig jaar moest steeds worden verplaatst vanwege corona. "We bleven werken aan de film. Het verhaal werd keer op keer uitgebreid."

‘Kampen speelt de hoofdrol’

Vorige week maandag bekeken acteurs en medewerkers samen het eindresultaat. "Met een kladblok voor aantekeningen in de hand. Daarna is er nog flink aan gesleuteld kan ik je vertellen." Via de sociale media werd het publiek de afgelopen maanden alvast lekker gemaakt via ludieke promo’s. Zondag konden zij voor het eerst de reeks aan Kampenaren aanschouwen op het witte doek. Meerdere voorstellingen stonden die dag gepland.

Eigenlijk is het mijn doel dat er wat gebeurt in Kampen, ik wil de stad op de kaart zetten. Jos Hogenbirk, acteur CODE Kampen

Als een heuse James bond en Bondgirl gingen hoofdrolspelers Jos Hogenbirk en Leonie Post over de rode loper. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

"Kampen speelt de hoofdrol", stelt Jos Hogenbirk (31). Hij vindt het gaaf en 'even wennen' om zichzelf terug te zien op groot scherm. "Het was niet direct een droom om te acteren, maar ik heb staan genieten. Eigenlijk is het mijn doel dat er wat gebeurt in Kampen, ik wil de stad op de kaart zetten. De film heeft in ieder geval voor verbinding gezorgd."

Andere hoofdrollen worden vervuld door Leonie Post (31) als ‘Bondgirl’ en Thomas Siemonsma (29) als terrorist. Als enige komt hij niet uit Kampen. "Ja, en dan vertolk ik meteen de rol van bad guy. Dat ben ik natuurlijk totaal niet in het echte leven. Het was wel heel tof om te doen."

Geen budget

Het project kwam tot stand zonder ook maar een euro aan budget. Jos: "Heel Kampen heeft meegewerkt, geweldig toch!" Regisseur Hartman is diep onder de indruk. "We hebben enorm veel hulp aangeboden gekregen. Alles was gratis, vrijwillig. Die bood dit aan, die dat. Van locaties tot stunts."

De première vond afgelopen weekend plaats, onder veel belangstelling van pers en publiek. (Foto: RVT Oost/ Janine Renes)

Smaakt het naar meer? Producent De Groot: "Zeker. Wat ons betreft komt er een deel twee, maar het moet dan wel anders. Ten eerste zit je met het probleem dat iedereen minder tijd zal hebben, want corona lijkt op z’n retour. Een avondversie dus? Ten tweede moet er toch geld gaan komen. Dit is niet nog een keer te doen zonder budget." Jos: "Hopelijk gaan veel mensen de film bekijken. Dan kunnen we alvast sparen en is de kans op een vervolg groter."