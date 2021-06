Symbolische ‘eerste steen’ van nieuw schoolgebouw in Ommen gelegd: ‘Groene school voor de komende generaties’

De ‘eerste steen’ bleek vooral symbolisch, want het geraamte van het nieuwe schoolgebouw is al opgetuigd. Het gebouw moet het nieuwe onderkomen worden van basisscholen GBS Guido de Bres, CBS Het Koleriet, OBS De Dennekamp en kinderopvang De Kleine Kunst.

‘Nieuw schoolgebouw voor elke school zat er niet in’

In 2011 stonden enkele schoolbestuurders aan het bureau van wethouder Ko Scheele. “Er waren enkele schoolgebouwen die echt toe waren aan vernieuwing. In die tijd stond de gemeente Ommen er financieel niet goed voor, dus een nieuw gebouw voor elke school zat er niet in. Toen werd gezegd dat enkele scholen best samen wilde werken."



In het voorjaar van 2022 moet de bouw afgerond zijn (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

En zo werden de eerste plannen gemaakt om diverse scholen in Ommen samen te voegen. “Sinds 2011 is er veel overleg gevoerd met diverse partijen. Een nieuwe school voor vijfhonderd kinderen bouwen in een woonwijk is niet eenvoudig. Toch heeft iedereen laten zien vooral mee te willen denken en dat betekent dat deze school echt leeft in de wijk.”

Duurzaam gebouw

Een belangrijke voorwaarde voor het nieuwe schoolgebouw was dat het duurzaam moest zijn. “Stel dat over veertig of vijftig jaar deze school afgebroken moet worden, dan kunnen veel materialen opnieuw gebruikt worden”, legt Wim Sturris van bouwbedrijf De Groot Vroomshoop uit. “Het gebouw is naast energieneutraal dus ook circulair. Het wordt een groene school voor de komende generaties.”



In het voorjaar van 2022 moet de bouw afgerond zijn. Het is de bedoeling dat leerlingen vanaf het schooljaar 2022-2023 hun lessen in het nieuwe gebouw kunnen volgen.