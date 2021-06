Kampenaren ruimen stormschade op: "Engeltje op m'n schouder gehad"

Het KNMI waarschuwde vorige week vrijdag al voor noodweer met code oranje. Het grootste gedeelte van Overijssel ontsprong de dans, maar in Kampen ging het even flink tekeer. In de Hanzestad werden in korte tijd zeker 120 bomen geveld en er braken honderden takken af.

Volgens Frank Klappe van de groenvoorziening in Kampen trok de windhoos in amper drie minuten tijd vanuit het noorden van de stad naar het zuiden. "En toen was iedereen beduusd en gingen we de schade opnemen. Toen kwam je erachter dat er heel veel kan gebeuren in drie minuten."

Tekst gaat verder onder de video.

"Engeltje op schouder"

Eén van de omgewaaide bomen kwam op de paardenstal van Geesje terecht. Precies op dat moment liep Geesje met haar hond door de stal. "Ineens hoorde ik een geweldig lawaai. Toen werd het stil en dacht ik: help, er ligt een dak naast mijn arm", vertelt ze.

Geesje bleef weliswaar ongedeerd, maar is nog niet helemaal bekomen van de schrik. "Als het een halve meter verderop was, had ik het dak op mijn hoofd gehad. Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad."

Ook het huis van haar buurman liep schade op door drie omgevallen bomen. Eén van de bomen viel bijna op zijn serre. "Het was wel even spannend en de schade is groot, maar hopelijk is dit de eerste en de laatste keer", reageert hij.

Twee weken

De gemeente verwacht dat het opruimen van de schade mogelijk nog twee weken gaat duren. Heel veel bomen moeten met behulp van een hoogwerker worden geïnspecteerd op beschadigingen boven in de boom. De gemeente vraagt inwoners de komende tijd alert te blijven op vallende takken.