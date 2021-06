Bieb Enschede kan verhuizen naar Wilminkplein: 'Maar veiligheid essentieel voor succes'

De bibliotheek in het centrum van Enschede gaat verhuizen naar het Muziekkwartier. De gemeenteraad stemde vanavond in met het plan van een gemeentelijke bijdrage van zo'n 9 miljoen euro. De bibliotheek trekt samen met de kunstschool, Metropool en het Wilminktheater in het pand.

De plannen lagen al sinds 2018 klaar, maar komende zomer wordt er dan eindelijk gestart met de verbouwing van het huidige Muziekkwartier in Enschede. Een ‘huiskamer van de stad’ moet gerealiseerd worden in hartje Enschede, waarbij de bibliotheek en het Wilminkplein een belangrijke rol vervullen.

Aandacht voor de veiligheid

Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad enthousiast is over de verhuisplannen, zijn er ook zorgen over de veiligheid. Het Wilminkplein staat in Enschede bekend als een plein waar regelmatig drugs gedeald wordt en andere incidenten plaatshebben.

Burgerbelangen en PVV hebben met een amendement afgedwongen dat er halfjaarlijks wordt gerapporteerd over de veiligheid rond de nieuwe huiskamer. "Dat is essentieel voor het succes hiervan", aldus BBE-raadslid Barry Overink. Het voorstel van de twee partijen is aangenomen.

Een ander aangenomen amendement van EnschedeAnders draagt het college op dat de verhuizing van de bibliotheek in de toekomst niet mag leiden tot het sluiten van andere filialen in de verschillende stadsdelen.

Financiële risico's

Overigens stemden niet alle partijen in met de verhuizing van de bieb naar het Muziekkwartier. CDA, GroenLinks, SP, EnschedeAnders en Groep Versteeg vinden onder meer dat er te veel financiële risico's worden genomen. Zo moet de bibliotheek zelf twee miljoen euro in het project brengen. Dat kan alleen opgebracht worden als het huidige pand aan de Pijpenstraat voor minstens dat bedrag wordt verkocht. Wethouder Jeroen Diepemaat zegt daar geen zorgen over te hebben.

Passen en meten

De hoofdingang komt direct aan het Wilminkplein en de publieke ruimte loopt door tot achter de voordeur. Dit moet ook de sfeer op het Wilminkplein verhogen. Het plein, waar nu nog veel overlastgevers actief zijn, moet levendig en gezellig worden.

Met veel verschillende organisaties in één pand zal het even passen en meten worden. "Maar uiteindelijk biedt dit heel veel kansen. Nu zijn we open tot half negen 's avonds. We gaan eigenlijk veel te vroeg dicht voor een bibliotheek in een studentenstad. Als we langer open willen, kost ons dat meer geld", reageerde directeur Jan Hoogenberg eerder.

"Straks zitten we in een pand dat sowieso tot 's avonds laat open is en kunnen wij ook gemakkelijker langer open, tot half twaalf bijvoorbeeld. Daarnaast is er een enorme behoefte aan studieplekken. Met onze nieuwe 3.500 vierkante meter kunnen we veel plekken realiseren."

De hele verbouwing kost iets meer dan 13,5 miljoen euro. De gemeente financiert ruim negen miljoen euro. De partners financieren de overige vier miljoen euro.

Meer mensen

Het Wilminkplein ondergaat een metamorfose, zodat meer mensen tegelijk de 'huiskamer van de stad' bereiken. Met de komst van de bibliotheek worden grotere bezoekersaantallen op het plein verwacht. Nu is het er vooral in de avonduren druk bij onder meer Metropool, straks moet het ook overdag druk worden.

Het huidige pand van de bibliotheek aan de Pijpenstraat gaat in de verkoop. "Wat de nieuwe bestemming wordt, is nog niet duidelijk. De hoogste bieder wint", stelt Hoogenberg. Wethouder Jeroen Diepenmaat vult aan: "We hebben gesproken over de mogelijke opties, maar ik kan daar nu niets over zeggen. Het wordt in ieder geval niet gesloopt."