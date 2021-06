Vrijspraak voor jager die wolf doodschoot in Duitsland

De man doodde de wolf omdat deze zijn jachthonden had aangevallen. Het dier reageerde niet op geschreeuw, geklap en een waarschuwingsschot, aldus de jager. De Twentenaar maakte deel uit van een grote groep jagers, die begin 2019 in de buurt van Berlijn bezig was met een drijfjacht.

De jager zat in een zogenoemde hoogzit toen de wolf een van de honden van de drijvers aanviel. Volgens de jager was er sprake van noodweer: hij zag geen andere uitweg dan de wolf dood te schieten. "Het was de hond of de wolf." Volgens de rechtbank heeft de man niet verkeerd gehandeld.

De wolf is een streng beschermde diersoort in Duitsland. De jager riskeerde met zijn actie tot vijf jaar gevangenisstraf of een boete.

Opgelucht

In een reactie op de uitspraak spreekt de Twentse jager over gerechtigheid. "Het is een hele opluchting. Het waren een paar rotjaren."

De hele affaire is hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Zo kreeg hij via sociale media tal van dreigementen naar zijn hoofd geslingerd. "Ik heb in deze zaak een heleboel ellende over me heen gekregen", zei hij er eerder over.

Voor de Twentse jager is de hele zaak een principekwestie geworden, omdat hij zelf direct al vond dat hij volkomen correct heeft gehandeld. Daarbij baseerde hij zich er onder meer op dat de Duitse autoriteiten geen verdere maatregelen tegen hem troffen. Zo werd bijvoorbeeld zijn jachtakte niet in beslag genomen en mocht hij na het incident 'gewoon' weer jagen in Duitsland.