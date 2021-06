Inwoners Haaksbergen na brand naast omstreden 'Gat in de Markt': "Bouw het vol!"

"Het duurt nu al meer dan tien jaar, dat is te lang", reageert een voorbijganger. "Of er nu retail komt of horeca maakt me niet uit. Als het centrum er beter en aantrekkelijker van wordt, is dat alleen maar goed."

Aangestoken

Het gerucht gaat dat de brand gisteravond is aangestoken. Eigenaar Geerlof Kanis van het naastgelegen Grand Café Centraal beaamt dit. "Ze hebben hiernaast wel last van vandalisme. De steeg ernaast is ook afgesloten, omdat er dakpannen naar beneden vielen. Het duurt lang tot er wat gebeurt aan de panden. Misschien dat er nu vaart in komt."

Of de brand daadwerkelijk is aangestoken, is niet bevestigd. De pandeigenaar was vandaag aanwezig, maar had geen behoefte om te reageren.