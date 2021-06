Vervolg in de maak van succesvol theaterspektakel Hanna van Hendrik

Het theaterstuk Hanna van Hendrik vertelt over de strijd van de boeren tegen de ruilverkaveling in Tubbergen. Tegelijkertijd gaat het stuk ook over boerin Hanna en haar man Hendrik die worstelen met leningen van de bank, in deze tijd een actueel verhaal. Wat het stuk een spektakel maakt is de opzet met levende koeien, een tractor en crossmotoren op het podium. Week na week was de voorstelling op Vliegveld Twenthe uitverkocht.

Kaartverkoop

Omdat de stichting nog sponsors zocht, was er lang onzekerheid over de reprise. Maar vandaag gaat de kaartverkoop dan echt van start. De kaartprijs wordt bewust laag gehouden, volgens actrice Johanna ter Steege. "Hanna van Hendrik is net zo groot als Soldaat van Oranje, maar de kaartjes zijn goedkoper. We doen dat bewust en willen ook dat het breed toegankelijk is, zodat het voor iedereen bereikbaar is.”

Johanna ter Stege als Hanna (Foto: RTV Oost)

Het nieuwe stuk in 2023 - waarvan de naam nog niet bekend is - gaat over een klein gehucht in Twente waar iets geweldigs gebeurt, vertelt de actrice. "Waar de mensen echt heel blij van worden. Maar dan blijkt er een keerzijde aan te zitten en worden we teruggenomen naar de landelijke april-meistaking in 1943, die startte bij Stork in Hengelo. Het gaat over hoe het verleden en heden met elkaar te maken hebben, over families, over de keuzes die je maakt."

Staking

Het belang van het vertellen van verhalen is wat de actrice drijft. “Een lokaal verhaal is heel authentiek. En daarmee krijgt het vanzelf een universele zeggingskracht.” En hoewel de naam van het nieuwe stuk nog onbekend is, is de datum van de première dat al wel: 29 april 2023. Dan is het precies 80 jaar geleden dat de staking begon.