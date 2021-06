Enschede staat 17 miljoen garant voor nieuw zwembad, recreatieve functie nog onzeker

De garantstelling is nodig, omdat het gemeentelijke sportbedrijf vanwege de eigen financiële positie geen lening kan afsluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Wel brengt Sportaal 1,2 miljoen eigen middelen in, wat de totale kosten van het nieuwe zwembad op ruim 18 miljoen euro brengt.

Steun van grote meerderheid

Over voldoende steun voor de garantstelling was voor de raadsvergadering eigenlijk al geen twijfel. Alleen het CDA, EnschedeAnders en GroenLinks stemden tegen. Onder andere vanwege te weinig recreatieve elementen en kapitaalvernietiging vanwege het sluiten van Het Slagman.

Sportaal wil naast het huidige buitenbad een instructiebad en een sportbad - beide 25 meter lang - bouwen. Als het nieuwe bad in 2024 wordt geopend, gaan huidige Aquadrome en Het Slagman dicht.

Glijbaan of peuterbad nog onzeker

Ondanks de nieuwbouwplannen is het ontbreken van een recreatieve functie voor de meeste raadsleden een minpunt. In het huidige budget is daar echter geen rekening mee gehouden. Dat houdt in dat recreatieve zwemmers vanaf 2024 twee avonden per week en in het weekend in het bad terecht kunnen, maar dat er geen glijbanen of andere speelelementen meer zijn.

Uit een globale analyse blijkt dat het toevoegen van deze elementen een extra investering van 1 tot 5,5 miljoen euro kan vragen. De coalitiepartijen hebben het college opgeroepen om nog dit najaar een uitgewerkt financieel overzicht van kleine recreatieve voorzieningen te presenteren. Te denken valt aan een peuterbad of een glijbaan. Dan zal de gemeenteraad ook besluiten of de bijbehorende investering de moeite waard is.

Het coalitievoorstel kon rekenen op een grote meerderheid, al was de steun van sommige partijen onder protest. "Het is in ieder geval beter dan niets", verzuchtte CDA-raadslid Mart van Lagen.