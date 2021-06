OM eist 10 jaar cel tegen hoofdverdachten Twentse martelbende: "Bloederige foto's werden bewaard als trofeeën"

Half Almelo sidderde van angst bij het horen van de namen Do en Jo. Mogelijk tientallen slachtoffers werden door hen bedreigd en afgetuigd. "Het is een dossier waar het geweld vanaf druipt," zegt het Openbaar Ministerie over de zogenoemde Twentse martelbende. Tegen duo 'Do en Jo' is tien jaar gevangenisstraf geëist. "Ze zijn keihard, meedogenloos en sadistisch."

De hoofdverantwoordelijken zijn volgens het OM de 'incassobroeders' Dogan en Johan, afgekort 'Do en Jo'. Justitie verdenkt het tweetal ervan samen met vijf anderen - in wisselende samenstellingen - zeker vier slachtoffers te hebben gemaakt. "Het was hun way of life", zegt de officier van justitie. Tegen de medeverdachten werden celstraffen geëist tussen de drie en zes jaar.

Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Zo zegt een getuige: "Er zijn er nog wel twintig of dertig gemarteld. Do en Jo zijn er nog trots op ook. Ze laten er aan iedereen filmpjes van zien."

Trofeeën

Het OM over dat beeldmateriaal: "Ze bewaarden foto's en filmpjes van de slachtoffers als een soort trofeeën. Tegelijk dienden die als een soort visitekaartje om te laten zien waartoe ze in staat zijn." De incassoploeg van Do en Jo werkte soms voor derden en andere keren voor zichzelf. "Ze proberen de schuld af te schuiven op een voormalig Satudarah-lid als kwade genius, maar daar poetsen ze hun eigen schuld niet mee weg", zegt het OM.

"Verdachten voelden zich verheven boven de wet. Ze hadden hun eigen wetboek en hanteerden hun eigen straffen. De woorden geweld en intimidatie staan op hun voorhoofd geschreven", zegt de officier van justitie. "Geld was hun drijfveer, geweld was hun gereedschap. Ze hebben een spoor van leed, ellende en angst door Twente getrokken."

Een van de slachtoffers werd in één nacht meerdere keren mishandeld, volgens hem door vijf anderen. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt, werd geslagen met een boksbeugel en werd onder water gehouden. "Hij heeft gekeken hoe de vissen van onderen zwemmen", is daar door verdachten over gezegd via de telefoon. Ook werd hij bijna gewurgd met een autogordel. Justitie spreekt over een "overmacht aan geweld."

Bewijs

"Tegen de verdachten is een waslijst aan bewijs", zegt de officier van justitie. Bij Johan was een GPS-zender onder de auto bevestigd door de politie en bij Dogan stond een camera op het huis gericht. Die woning werd 'het werkhuis' genoemd. Ook werden verschillende telefoons afgeluisterd. In verschillende gesprekken is te horen hoe ze hun doelwitten "te grazen gaan nemen."

Daarnaast werd er een lijst gevonden van schuldenaren, waar Do en Jo nog op bezoek moesten. "Een rondje doen, noemden ze dat", aldus het OM. Tenslotte werden verschillende martelwerktuigen gevonden bij Do en Jo, evenals bloed van slachtoffers op de bank.

Angst

Meerdere doelwitten werden onder druk gezet, zegt justitie. "Veel mensen zijn nog steeds bang. De angst is er letterlijk ingeslagen." Zo werd bij één van de slachtoffers een briefje door de bus gedaan: 'Je hebt nog 1 kans. Bel Do. Anders kom ik langs en dan ben ik niet vriendelijk meer.' Later werd hij mishandeld met een bijl, ijzeren buis en mes. "Dat slachtoffer is letterlijk kapot geslagen."

Verschillende slachtoffers werden gelokt met jonge dames. Er werd hen seks in het vooruitzicht gesteld. Zo kreeg één doelwit het bericht: 'Hey, heb jij mijn kleren nog?' aangevuld met een zeer pikante foto. Toen het slachtoffer daarop inging en met de dame afsprak, moest hij dat uiteindelijk bekopen met een helse afranseling een geldschuld van 20.000 euro. "Daarna is hij voor dood uit de auto geflikkerd."

Vandaag is het de derde dag van het strafproces tegen de martelbende. Waarschijnlijk is er nog een dag nodig voor pleidooien van advocaten. De verdediging van Do zegt dat de zaak enorm wordt opgeblazen. "Alles wordt uit verband getrokken", zegt advocaat De Pree. "Het onderbuikgevoel in deze zaak zit diep genesteld, mede door de vele media-aandacht." Volgens de verdediging gaat het om "vervelende mishandelingen, maar niet om sadistische acties van een martelbende."