Helft minder bevers geteld dan voorgaande jaren

Conclusies willen de ecologen nog niet trekken. "Het water stond deze keer heel hoog en de begroeiing is erg dicht, dus het kan zijn dat we ze gewoonweg niet hebben gezien. Ook trok het warme weer veel mensen naar het water en kan het zijn dat de bever zich daarom niet liet zien", vertelt Hidde Kressin, die namens Calutra de telling coördineerde. "Er volgen nog meer tellingen dit jaar en daarna kunnen we pas beoordelen hoe het echt met de bever in Overijssel gaat."

Slim dier

Ecoloog Ykelien Damstra woont vlakbij de Duursche Waarden en is erg enthousiast over hoe dit stuk aangelegde natuur tot leven is gekomen. Zij heeft het ervoor over om duizenden muggen en nieuwsgierige Schotse Hooglanders te trotseren om op het beste plekje, tegenover de burcht te gaan zitten wachten, totdat er een bever voorbij zwemt. "De bever zit hier nu al tien jaar. Hij bouwt burchten langs het water en hij zorgt ervoor dat de ingang onder water zit. Zo kunnen er geen vijanden het nest in komen."

"Vorige keer was hier een bever zo actief dat we hem de hele tijd goed konden bekijken. Hij klom vanuit het water op het land, zwom vlak voor onze neus voorbij. Ik beschouw dit echt als het beste plekje langs de IJssel." Wil je zien of Damstra ook dit jaar geluk had en het dier heeft gezien? Kijk dan het filmpje hieronder.