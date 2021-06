Aantal voetbalclubs in Overijssel daalt

Het aantal voetbalclubs in Overijssel is de afgelopen vijf jaar met zeventien afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Fusies lijken de belangrijkste reden dat clubs verdwijnen. In 2016 telde Overijssel nog 237 voetbalclubs. Dit jaar zijn dat er nog 220.

Dat is een afname van ruim zeven procent. Landelijk daalde het aantal voetbalclubs nog wat harder de afgelopen vijf jaar, zo'n tien procent.

Guus Posthumus van de KNVB verklaart tegenover de KvK te herkennen dat 'kleinere clubs hun krachten bundelen.' Daar ontstaan volgens hem grotere en sterkere verenigingen door.

In onderstaand staafdiagram is per provincie te zien hoe het aantal voetbalclubs zich de afgelopen jaren ontwikkelde.

Clubfusies

"Elke plaats heeft uiteraard wel een eigen voetbalclub, maar in de grote steden zie je vooral dat kleinere clubs, die toch al vaak naast elkaar liggen, fuseren." Ook in kleinere gemeenten ziet Posthumus clubfusies. "Waar vroeger katholieke-, protestantse- en personeelsvoetbalverenigingen ontstonden, speelt dit nu bijna geen rol meer."

Hoe donkerder de kleur, hoe groter het aantal voetbalclubs (in 2021, per honderdduizend inwoners)

Dichtheid

Per honderdduizend inwoners telt Overijssel 18,9 voetbalclubs. Ook daar doet Overijssel het beter dan het landelijke beeld. Landelijk zijn er 16,7 voetbalclubs per honderdduizend inwoners. Vooral in het westen van Nederland is de voetbalclubdichtheid wat lager dan in het zuiden, oosten en noorden van Nederland.