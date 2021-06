Hebberigheid nekt mannen die via WhatsApp vrouw uit Hengelo oplichtten

Hebberigheid heeft een stel oplichters gisteravond genekt. Ze benaderden via WhatsApp een vrouw uit Hengelo door zich voor te doen als haar dochter en om geld te vragen. De vrouw maakte geld over, maar rook daarna toch onraad. Toen de oplichters zich nog een keer meldden, schakelde ze de politie in.

Het gebeurt zo vaak dat het al bijna een klassieke oplichtingstruc is: je krijgt een appje van een vriend of familielid die meldt dat hij of zij een nieuw mobiel nummer heeft en snel geld nodig heeft. Daar willen mensen nog wel eens intrappen. Dat gold ook voor de vrouw uit Hengelo die gisteravond dacht dat ze werd benaderd door haar dochter, meldt de politie Hengelo op haar Facebookpagina. De vrouw aarzelde niet en schoot haar dochter te hulp.

Argwaan

Nadat ze geld had overgemaakt, kreeg de vrouw toch argwaan. Ze belde haar dochter op haar 'oude nummer' en kreeg haar gewoon aan de lijn. Uiteraard wist de dochter van niets, waarna haar moeder in de gaten kreeg dat ze was opgelicht.

Toen de oplichters zich gisteravond opnieuw meldden in de hoop het slachtoffer nog meer geld afhandig te maken, schakelde de vrouw samen met haar dochter de politie in. Agenten bedachten samen met het slachtoffer een plan om de oplichters in de val te lokken. In plaats van geld over te maken, sprak de vrouw af op een locatie om het geld te overhandigen.

Niet vanzelfsprekend

Op het moment dat twee mannen zich op de afgesproken locatie meldden, werden ze aangehouden door de politie. "Het is super dat we deze oplichters te pakken hebben gekregen", meldt de politie. "Maar we weten dat dit niet vanzelfsprekend is en veel mensen hun geld niet terug krijgen."

Daarom waarschuwt de politie mensen goed op te letten op het moment dat ze via WhatsApp benaderd worden om geld over te maken.