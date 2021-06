Drones speuren in Enschede naar gevreesde eikenprocessierups

De eikenprocessierups. Alleen de naam al levert bij mensen jeuk op. Maar om de rups goed aan te pakken, moet je wel weten waar hij zit, het liefst in een zo'n vroeg mogelijk stadium. Hogeschool Saxion experimenteert daarom met een drone die via warmtebeelden de rups in kaart brengt, zodat de bestrijders niet bij elke eik met een hoogwerker op onderzoek uit moeten.

Het experiment werd vandaag uitgevoerd aan de Aamsveenweg, in het buitengebied van Enschede. Rijen eiken omzomen daar de weilanden. Abeje Mersha van Hogeschool Saxion kijkt enthousiast mee met op de laptop naar de beelden die de drone doorzet. Als lector Unmanned Robotic Systems bij Saxion is hij de initiatiefnemer van de haalbaarheidsstudie naar deze manier van het detecteren en bestrijden van de eikenprocessierups.

Hoogwerker

Ook Sjoer de Boer, van de gemeente Enschede is enthousiast. Bij zijn afdeling ligt het onderhoud van al die eiken in de gemeente. "Nu moeten we nog met een hoogwerker bij elke eik kijken, of in elk geval steekproefsgewijs. Als dit project een succes is, scheelt dat heel veel manuren."

Op de beelden kunnen de medewerkers van Saxion via infrarood de rupsen zien, maar ook met het blote oog. "Je ziet ze echt lopen. Het zijn er al behoorlijk veel." Toch valt de overlast mee dit jaar, in vergelijking tot de afgelopen jaren, aldus de Boer. "Je ziet dat het kouder is geweest en dat de rupsen daardoor kleiner zijn. Maar wat niet is, kan nog komen."

Waarschuwing

Een waarschuwing dus. Want de overlast van eikenprocessierupsen is door dit project zeker nog niet voorbij. Maar als het een succes is, kan er in elk geval een grote stap worden genomen, aldus Mersha. "Naast dat we hiermee in kaart kunnen brengen waar de rupsen zitten, kun je ook kijken of een bepaalde bestrijdingsmethode werkt."

Dat beaamt De Boer: " De Aamsveenweg is zo interessant omdat een deel van de straat vroegtijdig is behandeld met biologische bestrijdingsmiddelen en een ander gedeelte niet." Of de rups zich verschillend ontwikkeld heeft daardoor, hopen de onderzoekers met de dronebeelden te zien. De komende tijd wordt bekeken welke sensor in de drone het beste werkt om de rupsen zo vroeg mogelijk te detecteren.