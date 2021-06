Wat vind jij van papieren rietjes en houten bestek?

Door houten bestek te gebruiken voor onder andere McFlurry's zegt fastfoodketen McDonald's op jaarbasis 102.000 kilo plastic afval te besparen. Goed voor het milieu, maar toch is er voornamelijk kritiek. "Het is zó vies, ongezond eten laten staan wordt nog makkelijker."

Deze plastic besparing van McDonald's komt bovenop de jaarlijkse besparing van 125.000 kilo die vorig jaar al werd gerealiseerd door plastic rietjes en deksels in de ban te doen. Ook die vallen niet per se in de smaak, blijkt onder een Facebook-post van een filiaal in Veenendaal. "Lekker goor. Kartonnen rietjes bij de McDonald's. Het is net een krant die je likt."

Voor McDonald's is de kritiek niet onbekend, vertellen ze tegen RTL Nieuws. "We begrijpen dat dit allemaal even wennen is voor consumenten en gasten. Dat laten gasten ook weten." De fastfoodketen is echter onverbiddelijk: "Er is geen mogelijkheid om de lepels nog langer van plastic aan te bieden."

