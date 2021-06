Minister Schouten wil dat boeren met psychische problemen op tijd hulp krijgen

Boeren die psychische problemen hebben, moeten tijdig professionele hulp krijgen. Dat heeft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezegd in antwoord op Kamervragen over de stijgende zelfmoordcijfers onder boeren. Psychische problemen in de agrarische sector nemen toe. Het aantal zelfdodingen steeg de afgelopen jaren zelfs naar 17,4 op 100.000 mensen.

De minister erkent dat de moeilijke omstandigheden waarmee boeren, tuinders en vissers soms te maken krijgen, in sommige gevallen leiden tot grote psychosociale druk. "Deze psychosociale problematiek raakt daarbij niet alleen de boer in kwestie, maar vaak ook zijn of haar gezin en omgeving. Het kabinet vindt het belangrijk om oog te hebben voor deze moeilijke omstandigheden en tijdig voor professionele hulp te zorgen als dat nodig is", aldus de minister.

Online talkshow GGD IJsselland

Daarnaast geeft de minister in haar antwoord op de Kamervragen aan dat ze het belangrijk vindt dat de kloof tussen de hulpvraag van boeren en het aanbod van zorg verkleind wordt. De minister noemt een initiatief van LTO Noord waarbij activiteiten worden ontwikkeld voor boeren op het thema gezond en bewust ondernemerschap. Ze noemt ook als voorbeeld de online talkshow "Zorg om de boer", een initiatief van GGD IJsselland.

Ook refereert ze aan de film 'Waarom niet eerder?" van GGD IJsselland. "Ook ben ik van mening dat het van belang is dit thema in een breder perspectief te plaatsen.. Hoewel het voorkomen van mentale problemen geen primaire doelstelling is van het beleid rond ondernemerschap is mijn hoop en verwachting dat de mentale risico’s kleiner zullen worden door mijn inzet op een nieuw perspectief voor de landbouw", aldus de minister in haar antwoord.