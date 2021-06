Veroordeelde fraudeur Hadassa overgestapt naar zorgbranche: nieuwe aangifte

De zakenvrouw werd als eigenaresse van het financieel adviesbureau FDE in Hengelo in 2008 definitief veroordeeld tot drie jaar celstraf. Ze had tientallen van haar cliënten de overwaarde van hun huizen laten beleggen in Amerikaanse vastgoedfondsen. Daarbij ging het om naar schatting ruim vijf miljoen euro.

In plaats van dit te beleggen zou ze het geld volgens justitie echter voornamelijk hebben gebruikt om een luxe leventje te leiden en hebben vergokt in het casino.

Behalve de celstraf werd Hadassa ook veroordeeld tot het terugbetalen van bijna 1,2 miljoen euro aan haar cliënten.

Opmerkelijke arrestatie

Na het vonnis heeft Hadassa nog enige tijd in het buitenland gewoond, maar na terugkeer naar haar geboorteplaats Goor werd ze maart 2017 andermaal in de boeien geslagen. Omdat ze het geld niet aan de gedupeerden had terugbetaald, moest ze een resterende celstraf uitzitten.

De arrestatie van Esther van B. - zoals ze zich intussen noemde - verliep overigens op z'n zachtst gezegd nogal opmerkelijk. De brandweer moest er namelijk aan te pas komen om de zwaarlijvige bedlegerige vrouw met brancard en al uit haar appartementje te tillen. Waarna ze met een speciale bus van justitie werd afgevoerd.

Tekst gaat verder onder foto

De speciale bus van justitie, waarmee Hadassa E. destijds in Goor werd afgevoerd. (Foto: RTV Oost / Paul Schabbink )

Overstap zorgbranche

Vervolgens bleef het jarenlang stil rond Hadassa, maar ze blijkt tegenwoordig actief in de zorgbranche. Recent is er aangifte tegen haar gedaan door de familie van een 66-jarige vrouw uit de Randstad. Hadassa zou zich hebben aangeboden om namens het zorgbemiddelingsbureau BaDu de belangen van de vrouw te behartigen. Dat zou tegen een financiële vergoeding gaan.

Toen de bedragen echter steeds verder opliepen, kreeg de vrouw argwaan en ging op onderzoek uit. Daarbij stuitte ze op een video van RTV Oost, waarin de achtergronden van Hadassa E. uitgebreid aan de orde kwamen. Vervolgens gingen alle alarmbellen rinkelen en stapte de familie naar de politie. Recent is aangifte gedaan van fraude.

Onduidelijk is nog om welk bedrag het gaat. "Zelf hadden we het berekend op circa 20.000 euro", zegt het familielid dat de aangifte heeft gedaan. "Maar goed, dat is iets voor de politie om nu uit te zoeken."

Jehova's Getuigen

De vrouw had Hadassa leren kennen tijdens een bijeenkomst van de Jehova's kerk. In het strafproces rond FDE bleek destijds dat Hadassa veel van haar slachtoffers kende vanuit de Jehova's Getuigen.

Nadat ze destijds als Hadassa E. werd veroordeeld, gebruikte ze overigens meerdere voor- en achternamen. Zo blijkt ook uit een document van de rechtbank in California, die 30 oktober 2015 oordeelde dat ze fysiek fit genoeg was om te vliegen. Mogelijk nadat justitie in Nederland om haar uitlevering had gevraagd. In dit vonnis valt te lezen dat de geboren Twentse zich rond die tijd van vier verschillende naamcombinaties bediende.

Reactie Hadassa

Hadassa bevestigt dat ze tegenwoordig in de zorgbranche werkzaam is, maar ontkent dat ze zakelijk is betrokken bij het zorgbemiddelingsbureau BaDu in Valkenburg. "Dat die naam een samenvoeging is van mijn achternaam en die van mijn partner? Dat mag toch? Ik vind het gewoon een mooie naam. Maar u zult mijn naam nergens in de stukken van de Kamer van Koophandel tegenkomen."

Ze zegt "slechts wat vrijwilligerswerk" voor BaDu te doen. Uit stukken - in het bezit van RTV Oost - blijkt echter dat ze officiële documenten van BaDu ondertekent. Volgens Hadassa zegt dat echter niets over eventuele betrokkenheid bij BaDu. "Ik doe op vrijwillige basis weleens wat voor BaDu, maar dat is dan ook alles. En dat kan ik tegenwoordig niet eens meer want ik ben ziek en moet binnenkort een operatie ondergaan."

Over de verschillende namen die ze gebruikt: "Van B. is de achternaam van mijn moeder en die naamswijziging is allemaal keurig formeel geregeld."

'Geen problemen'

Aanvankelijk meldt Hadassa dat er momenteel geen conflicten spelen. "Ik heb juist met niemand problemen of een zakelijk geschil."

Maar als ze ermee wordt geconfronteerd dat er aangifte tegen haar is gedaan, zegt ze dat deze zaak een stuk genuanceerder ligt. "En dat kan ik verantwoorden ook. Ik neem aan dat de politie mij de gelegenheid geeft om mijn kant van het verhaal te doen. En anders neem ik zelf wel contact met de politie op. Het vervelende is dat mensen - zodra er iets speelt - gaan Googlen en dan telkens weer met dit oude verhaal uit 2004 op de proppen komen. En vervolgens dit tegen mij proberen te gebruiken. Ik zie deze aangifte echter met vertrouwen tegemoet."

Over de oude veroordeling wegens oplichting: "Zelf vind ik dat in die oude zaak uit 2004 mij totaal niets te verwijten valt, al valt dat nu allemaal niet meer terug te draaien. Maar moet ik dan de rest van mijn leven boeten voor iets dat heel lang geleden is gebeurd?"

De familie die aangifte deed zegt vooral potentiële slachtoffers te willen waarschuwen.