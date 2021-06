Diederik Boer keeperstrainer PEC: "Hartstikke mooi om weer bij eerste elftal betrokken te zijn"

Diederik Boer is per direct de nieuwe keeperstrainer van PEC Zwolle. De voormalig doelman van de club bekleedde die functie al bij de jeugd, maar gaat het nu bij het eerste elftal van trainer Art Langeler doen.

De 40-jarige Boer beëindigde twee jaar geleden zijn carrière als doelman. Hij stond 334 keer onder de lat bij de Zwolse club en won onder meer de KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en de titel in de Eerste Divisie.

Uitdagen en prikkelen

Boer is blij met zijn nieuwe functie: "Hartstikke mooi om vanaf dit seizoen weer bij het eerste elftal van PEC Zwolle betrokken te zijn. De afgelopen jaren heb ik me als keeperstrainer van de voetbalacademie kunnen ontwikkelen en ben ik erachter gekomen dat het een vak is dat mij goed past. Ik zie uit naar de samenwerking met Art Langeler, de stafleden en de drie keepers die onder mijn hoede vallen. Daarbij zal ik alles in het werk stellen om deze doelmannen uit te dagen en te prikkelen zodat ze zich verder door kunnen ontwikkelen."

Ontwikkeling

Boer is de opvolger van Jacques Storm, die verder gaat bij de academie. Technisch manager Mike Willems: "Allereerst wil ik Jacques bedanken voor al zijn inzet en energie die hij jarenlang in ons eerste elftal heeft gestoken. Het feit dat nagenoeg elke doelman die onder hem trainde ontwikkeling doormaakte en daadwerkelijk beter werd, zegt wat dat betreft alles. Ik ben dan ook blij dat hij bij de club betrokken blijft en heb er veel vertrouwen in dat het Jacques lukt om ook de sluitposten en keeperstrainers van de voetbalacademie beter te maken."

Diederik is PEC

Willems over Boer: "Diederik is PEC. Hij kan daarbij teren op een rijk verleden en was ook in zijn tijd als doelman altijd al bezig met het coachen en aansturen van medespelers. Het verbaast me dan ook niet dat hij nu naam maakt als keeperstrainer. Zowel de jeugdkeepers als andere trainers van de voetbalacademie zijn zeer over hem te spreken en zelf heb ik hem ook ontzettend betrokken en gedreven aan het werk gezien. Het is nu zaak voor Diederik om al zijn ervaring en vaardigheden over te dragen aan de keepers van onze hoofdselectie."