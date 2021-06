En het licht staat weer op rood voor werkzaamheden aan stuw bij Junne

"De bewoners namens wie ik de procedure in Zwolle heb gevoerd, kunnen nauwelijks geloven dat ze hebben gewonnen", zegt milieu-jurist Marcel Middelkamp. "Het is eigenlijk ook wel bijzonder", zegt hij. "Op bijna alle punten waarop we bij de Raad van State verloren, winnen we bij de lagere rechtbank."

De overwinning bij de rechtbank in Zwolle maakt volgens hem tevens duidelijk dat zijn wrakingsverzoek tegen staatsraad Sylvia Wortmann (19 mei 2021, red.) door de wrakingskamer van de Raad van State onterecht is afgewezen. "Ik vond haar partijdig en vooringenomen. Ze heeft het gewoon niet bij het rechte eind gehad. Dat maakt de uitspraak van de lagere rechter in Zwolle wel duidelijk."

Het waterschap wil de werkzaamheden uitvoeren buiten het hoogwaterseizoen, dat begint in oktober. Volgens Middelkamp is het nu zo goed als uitgesloten dat het waterschap nog dit jaar aan het werk kan met de stuw bij Junne. "Er loopt nog een bodemprocedure tegen het afgeven van de omgevingsvergunning voor de droogzetvoorziening door de gemeente Ommen. De Zwolse rechter vindt het belangrijk te wachten op de uitkomsten van die procedure."

Inspectie stuw

Het waterschap wil de stuw droogleggen, zodat ze onderzoek kan doen naar de staat van het metselwerk en de houten fundering bij de stuw. De Zwolse rechter snapt dat het waterschap snel wil beginnen met het droogleggen van de stuw, maar het waterschap heeft haar er niet van kunnen overtuigen dat de inspectie per se deze zomer moet plaatsvinden. "De stuw is weliswaar al sinds 2017 afgesloten voor zwaar vrachtverkeer, maar de staat waarin de stuw verkeert laat nog steeds toe dat er personenauto’s overheen kunnen en mogen rijden."

Jurist Middelkamp is in zijn nopjes met de uitspraak van de lagere rechter. "Vakinhoudelijk gezien is dit een hele interessante."