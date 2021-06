Buren overlastgevende man in Zwolle: "Ik was het heel erg zat en heb de burgemeester ingeschakeld"

Buren van een man aan de Praetoriusstraat in Zwolle zijn uitgenodigd morgen te komen praten over de stand van zaken in hun buurt. Zaterdag stichtte een al langer veel overlast veroorzakende man, brand in zijn huis. De buren zijn het meer dan zat en willen dat er iets gebeurt.

"Hij veroorzaakt zoveel overlast dat we eigenlijk als buren niet meer veilig in ons huis wonen", vertelt buurvrouw Annemieke. "Het is vooral 's nachts. Hij sticht dus brandjes, in de tuinen, op het plein. Hij bonkt op muren, schreeuwt midden in de nacht, gooit met van alles."

Geen gehoor

Annemieke was het zat, nadat ze bij meerdere instanties geen gehoor kreeg. "Ik ben overal geweest, allerlei instanties. Maar kreeg steeds te horen dat men het weliswaar heel erg voor ons vond, maar dat er niets gedaan kon worden. Toen hij zelfs mijn schutting in brand stak kwam ik in actie en heb ik de burgemeester een brief gestuurd."

De reactie vanuit het gemeentehuis liet even op zich wachten, maar er kwam een buurtgesprek met de wijkagent en iemand van de gemeente. "We kregen toen onder meer te horen dat we vooral alles moesten melden. Maar dat was ook al weer bijna een jaar geleden, dus ik heb twee weken geleden nog maar eens bij de burgemeester aan de bel getrokken. Er gebeurde maar niks en de overlast werd steeds erger."

Huis is verzegeld

Morgen is de bijeenkomst naar aanleiding van de brand van afgelopen zaterdag. Het huis van de man is inmiddels voor tien dagen verzegeld zodat hij er voorlopig niet terecht kan. Of het allemaal wat gaat oplossen is de vraag, maar Annemieke hoopt van wel. "Ik ga er open in en ik zie het wel. Mijn grootste hoop is dat hij niet meer terug komt, maar is dat natuurlijk geen realistische hoop."