Wethouder Meijering van Kampen stopt ermee en gaat bij NS aan de slag

Na zeven jaar wethouderschap in Kampen heeft Geert Meijering vandaag per 23 augustus zijn vertrek aangekondigd. Hij deed dat in een brief aan de gemeenteraad.,

Meijering omschrijft zijn periode in het dagelijks bestuur van de Hanzestad als 'zeven vette jaren.' "Het is namelijk buitengewoon eervol wethouder te zijn in de gemeente waar je bent geboren en getogen. Zeker als het de hartelijke Hanzestad Kampen betreft."

Meijering is voor zichzelf tot de conclusie gekomen "dat het goed is de bakens te verzetten. In mijn nieuwe rol word ik als manager public affairs onderdeel van het team van de regiodirectie Noord-Oost van NS."

In zijn brief staat hij ook stil bij de moeilijke tijd van zijn partij, het CDA. "Hoewel het voor CDA'ers inderdaad lastige tijden zijn, blijft het aan CDA-politici de relevantie van de christendemocratie te bewijzen. En zoals Daniël Lohues zegt: A'j mar blieven varen kump der wel weer land in zicht. Wij blijven dus gewoon varen."

Vertrekt de wethouder per 23 augustus, burgemeester Bort Koelewijn van Kampen had al aangekondigd op 1 oktober zijn functie neer te leggen om van zijn pensioen te gaan genieten. Op de ontstane vacature hebben inmiddels dertig mensen geschreven.