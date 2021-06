Met ronkende trekkers naar het gemeentehuis: 'Het wordt ons gewoon door de strot geduwd'

Toeterende trekkers , hoogwerkers, ballonnen en kruizen op de vloer. Zo’n 200 mensen demonstreerden op het Manitobaplein in Twenterand tegen de komst van windmolens in Vriezenveen en Weitemanslanden. De boodschap is helder: géén windmolens in de gemeente Twenterand.

De demonstratie werd gehouden tijdens een gemeenteraadsvergadering, waarbij ook over de RES werd gedebatteerd. Een petitie, getekend door ruim 250 inwoners van Twenterand en Tubbergen werd overhandigd aan burgemeester Hans Broekhuizen, voorafgaand aan de vergadering.

Herbert Koppelman, voorzitter van Tegenwind Vriezenveen, is blij met de opkomst. “Dit laat zien dat het leeft onder de bevolking.” De demonstratie is niet alleen een uiting van onvrede, maar ook een schets van wat de toekomst gaat brengen: “De demonstratie is bedoeld om het geluid dat de windmolens produceren na te bootsen”, legt hij uit. “Vandaar de tractoren, die als ze allemaal ronken in de buurt komen van het geluid van een windmolen. Dan weten de inwoners wat hen te wachten staat.”

Woonplezier

Henk (73) woont al zijn hele leven in Weitemanslanden. Als de plannen doorgaan staan er straks een aantal windmolens in zijn achtertuin. “Ik heb mijn hele leven met zoveel plezier in het gebied gewoond, ik wil dat woonplezier graag houden.” Samen met zijn buurman is hij op de trekker naar het gemeentehuis van Twenterand gekomen. “Volgens mij wordt er niet gekeken naar gezondheidsrisico’s en duurzaamheid, maar alleen naar wat het meeste geld oplevert”, vindt zijn buurman Tonny. “Het wordt ons gewoon door de strot geduwd.”

Gedwongen

Dat gevoel ervaren meer mensen op het plein vanavond. “We hebben geen inspraak gehad”, “Zonne-energie of verduurzamen van huizen wordt compleet genegeerd hier”, of “de politiek heeft al beslist voordat het naar inwoners gecommuniceerd is”, zijn opmerkingen die veel gemaakt worden vanavond.

Vooral dat laatste lijkt veel mensen zeer te doen. “Laat ze die windmolens rondom het gemeentehuis plaatsen, kijken of de politiek ze dan nog wil hebben”, oppert Ron. Samen met vrienden is hij naar het gemeentehuis gekomen. Windmolens vinden ze allemaal geen goed idee. “Waarom worden de daken niet gewoon vol gelegd met zonnepanelen?” Allemaal komen de jongens uit een ander kerndorp en allemaal gaan ze zicht hebben op de windmolens. “Er zijn meerdere zoekgebieden, maar zo’n windmolen van 240 meter zie je natuurlijk overal staan”, zegt Stijn.

Regionaal

Niet alleen vanuit Twenterand, ook vanuit Tubbergen kwamen mensen demonstreren. De windmolens komen in het grensgebied van beide gemeenten. “Met een gezamenlijke demonstratie hopen we een goed statement af te geven”, legt John Nijhuis uit, van werkgroep Weitemanslanden Windmolenvrij.

De gemeenten lijken de windmolens rondom de gemeentegrens te gaan clusteren, iets waar Nijhuis absoluut niet blij mee is. “Ze zijn een klein windmolenpark aan het creëren, zonder dat fatsoenlijk te communiceren.”

Volgens beide werkgroepen staat er veel op het spel: “Mensen weten niet wat hen te wachten staat, van geluidsoverlast tot slagschaduw, maar ook eventuele gezondheidsproblemen”, zegt Koppelman. “Mensen moeten weten wat ze te wachten staat”, vult Nijhuis aan. “Dat proberen we hier duidelijk te maken.”