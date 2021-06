Zevende generatie straks aan het roer bij truckers-icoon Frans op den Bult

In een tijd dat bij veel chauffeurscafés de welbekende schnitzels zo groot als olifantenoren op de menukaart prijkten, konden truckers bij Frans op den Bult ook kiezen voor een gezonde hap. Terwijl er al decennia volop aandacht is voor goed sanitair voor chauffeurs, jarenlang een ondergeschoven kindje in de branche.

Nadat Irma en Wim de zaak destijds overnamen van hun ouders, ging recent de kogel door de kerk. De twee gaan straks genieten van een welverdiend pensioen en dochter Pauline en broer Peter gaan de scepter zwaaien.

"Ik heb met mijn ouders om tafel gezeten om te bekijken wat een mooie moment is om het over te nemen", vertelt Pauline Scholten. De keuze viel op 2023, het is dan veertig jaar geleden dat haar ouders het restaurant overnamen. "De veertig jaar rondmaken en dan zijn ze er wel klaar mee", lacht Scholten, die intussen al heel wat jaren meedraait in het familiebedrijf.

Scholten kijkt uit naar die overname. "Het is spannend, leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb al die tijd al meegewerkt en ik doet het nu ook al een tijd samen met mijn ouders."

Pauline Sholten bij haar portret. (Foto: RTV Oost)

Scholten stapt samen met haar broer Peter Helligers in het nieuwe avontuur, maar van die twee heeft Scholten 'de broek aan' in de directie. "Ik vind het mooie om dingen samen op te pakken, samen met een team. Er moet er eentje de doorslag geven en dat ben ik."

De beeltenis van Scholten is door kunstenares Sonna Krom uit Enschede vastgelegd op een wand van het tunneltje dat de parkeerplaats voor truckers verbindt met het restaurant en hotel. "Ik zei eerst dat ik niet wilde maar toen vertelde ze dat het wilde doen in een jaren vijftig-stijl,, een beetje Amerikaans. Dat vond ik wel supergaaf. Toen hebben we een avondje afgesproken." Er werden foto's gemaakt en Krom ging aan de slag met het vastleggen van Pauline Scholten in een spijkerpak, terwijl ze een dienblad vasthoudt. "Wat er nu staat, ik vind het helemaal leuk."

De opvolgers zijn van plan volop aan de weg te blijven timmeren, volgens traditie van Frans op den Bult. Er is voortdurend ruimte voor noviteiten. "Zo hebben we de afgelopen tijd vlakbij de zaak een wandelbos aangelegd, waar chauffeurs een wandelingetje kunnen maken. En er zijn wandelpaden voor kinderen gemaakt."

Duurzaam

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een duurzaam project. "We werken momenteel aan een overdektle parkeerplaats annex laadstation, voorzien van zonnepanelen. Klanten kunnen hier hun auto onder rijden en die opladen. Met energie dus afkomstig van de zon."