Onderwaterbos moet vissen beter beschermen tegen rooftochten van aalscholvers

In het verleden stond de vijver in Holten bekend als een visrijk water. Tot aalscholvers de vijver ontdekten: binnen enkele maanden werd het visbestand bijna volledig weggevaagd. Alleen hele jonge visjes en hele grote vissen ontkwamen aan de rooftochten van de zwartgevederde veelvraten.

Dat laatste is een bekend beeld als een aalscholver huishoudt in een water: bijna alle vissen tussen de 15 en 40 centimeter vallen ten prooi aan de vogels die soms wel een kilo vis per dag eten.



'De jeugd gelegenheid geven om een visje te vangen'

Reden voor hengelsportvereniging ‘De Rietvoorn’ uit Holten en Markelo om bij Sportvisserij Oost-Nederland te vragen om meer schuilplekken voor vis. “Dat is omdat dit gat zo kaal is, dat er weinig schuilgelegenheid is voor met name voorn,” legt Van Aefst namens de visvereniging uit.

“We willen hier meer voorn zien te krijgen om met name de jeugd gelegenheid te geven een visje te vangen.”

Gerrit Jansen en Gertjan van Aefst van de hengelsportvereniging (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'Er wordt hier bijna geen voorn meer gevangen'

De reden dat er nu zo weinig voorn zwemt is volgens de visvereniging duidelijk: “Er zijn hier heel veel aalscholvers geweest. Die aalscholvers vreten hun pens echt helemaal vol met vis. In een hele korte tijd is er een hele groep voorn weggevreten. Er wordt hier bijna geen voorn meer gevangen.”

Om meer schuilplaatsen te creëren zijn er deze week zogeheten schuilbossen aangelegd. “Dat is nodig om de visstand tegen de aalscholver te beschermen”, legt Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland uit.

Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'De aalscholver eet 500 tot 1000 gram vis per dag'

“De aalscholver is een visetende vogel. Die eet 500 tot 1000 gram vis per dag. Je kunt nagaan dat op zo’n afgesloten water als dit, waar geen toevoer is van nieuwe vis, wat dat doet met een visstand als die vogels maar lang genoeg blijven komen.”

In Holten zijn de schuilplaatsen net nieuw aangelegd, maar op andere plaatsen liggen de schuilbossen al wat langer in het water. Bijvoorbeeld in een nevengeul van de Vecht bij Ommen. “Je kunt gewoon zien dat bij de kale oevers nagenoeg geen vis voor komt. En in die vissenbossen liggen ze gewoon echt opgestapeld.”

Wanneer de eerste resultaten verwacht van de aanleg van het onderwaterbos in Holten verwacht wordt? Kouwenhoven: “We gaan dit najaar een nulmeting doen, dus kort na de aanleg. En dan gaan we over twee of drie jaar kijken of de visstand veranderd is. Maar mijn verwachting is dat dit gaat helpen.”