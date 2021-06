Afsprakenlijn Janssen-vaccin overbelast: Eerste 'keuze-prikken' worden vrijdag in Enschede en Zwolle gezet

Inwoners van Overijssel die het liefst tegen corona gevaccineerd willen worden met het Janssen-vaccin kunnen de prik vanaf vrijdag halen op twee locaties in de provincie. GGD Twente stelt de locatie Collosseum 72 in Enschede beschikbaar en via de GGD IJsselland kunnen mensen terecht in de IJsselhallen in Zwolle.

Sinds tien uur vanochtend kunnen mensen die de Jansen-prik willen zich aanmelden op het landelijke telefoonnummer 0800-1295. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte dat eerder vandaag bekend. Direct na het openen van het nummer raakte de afsprakenlijn overbelast als gevolg van een groot aantal aanmeldingen uit het hele land.

Op dit moment is nog niet bekend hoeveel inwoners van Twente en IJsselland zich reeds hebben aangemeld voor een Janssen-prik of dat willen doen. Het signaal is wel dat velen een voorkeur hebben voor Janssen, omdat het dé ideale mogelijkheid is om nog voor de zomervakantie volledig gevaccineerd te zijn tegen corona.

Afsprakenlijn geëxplodeerd door golf van aanmeldingen

De afsprakenlijn voor de Janssenprik lijkt geëxplodeerd onder het grote aantal aanmeldingen, zo blijkt uit de eerste reacties op sociale media. De landelijke GGD vraagt mensen niet continu te blijven bellen. Hierdoor is de lijn overbelast geraakt.

Op Twitter melden verschillende mensen dat ze na veelvuldig bellen, toch een afspraak hebben kunnen maken.

Hoeveel beschikbare prikken waar en wanneer

Bij GGD Twente kunnen komende vrijdag, zaterdag en zondag 2632 prikken worden gezet op de vaccinatielocatie aan het Collosseum in Enschede. In de daarop volgende week zijn tot en met 4 juli nog totaal 4300 prikken beschikbaar, laat een GGD-medewerkster weten. In de IJsselhallen in Zwolle kunnen vrijdag 572 Jansen-prikken worden gehaald, op zaterdag en zondag liggen er totaal 852 doses klaar. In de daarop volgende week heeft Zwolle 542 prikmogelijkheden per dag.

Slechts één prik nodig

Het is voor het eerst dat mensen kunnen kiezen voor een specifiek coronavaccin, in dit geval voor Janssen. Voordeel van dit vaccin is dat slecht één prik nodig is. Bij andere beschikbare vaccins moet tweemaal een prik worden gezet met een tussenperiode van een aantal weken om een goede werking te krijgen.

Nadeel is mogelijke bijwerking

Nadeel van Janssen is dat er aan dit vaccin een zeldzame bijwerking kleeft, namelijk dat mensen na de prik trombose kunnen ontwikkelen met een tekort aan bloedplaatjes. Vandaar dat het RIVM zwangere vrouwen adviseert zich niet te laten vaccineren met Janssen, maar met een mRNA-vaccin als Moderna of BioNTech/Pfizer. Ook mensen die na 23 mei 2021 positief zijn getest op corona, komen vooralsnog niet in aanmerking voor Janssen.

Mensen die al een afspraak hebben staan voor een prik met een ander vaccin, kunnen dat via het nieuwe landelijke nummer van de GGD laten omzetten.

De voorraad van het Janssen-vaccin is op dit moment beperkt. Landelijk zijn ongeveer 200.000 doses beschikbaar, die worden verdeeld over de regio's in Nederland. Die verdeling kan worden aangepast als blijkt dat in een bepaalde regio beduidend meer aanmeldingen zijn elders. Mensen komen dan in eerste instantie op een wachtlijst, als onvoldoende doses in een GGD-regio beschikbaar zijn.