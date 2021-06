Verplegers in coronatijd: "Vooral heel heftig om te zien hoe bang en ziek mensen waren"

Ellemijn Morssinkhof (21)

Ellemijn Morssinkhof herinnert zich de beginperiode erg goed, toen er nog maar weinig bekend was over het virus. "Ik vond het vooral heel heftig om te zien hoe bang en ziek sommige mensen waren." Ook die keer dat ze 's ochtends op haar werk kwam en een huilende collega tegenkwam, die haar vertelde dat er 's nachts vier mensen waren overleden staat haar nog helder op het netvlies. "Dat laat je niet koud. Dan denk je wel: 'O shit, wat maken we nou weer mee'."

Sander Beekhof (25)

Op het moment dat het coronavirus om zich heen grijpt is Sander Beekhof nog maar net aan het werk als verpleger. Direct na zijn inwerkperiode werd hij ingedeeld op de corona-afdelingen. De opname van een man in de dertig maakte grote indruk op hem. "Hij werd in slaap gehouden. Dan zie je iemand die heel ziek is en bij wie jonge kinderen op bezoek komen. Die patiënt is me bijgebleven."

Esmee Groeneveld (25)

"Soms sta je erbij en kijk je ernaar. Dat voelt heel erg tegenstrijdig, want als verpleegkundige wil je handelen, je wilt iets doen voor de patiënt. Maar soms kun je niet anders dan afwachten wat de medicijnen met de patiënt doen. Dan voel je je machteloos", zegt Esmee Groeneveld. De 25-jarige werkt sinds twee jaar in het MST. "Om zelf corona te krijgen vond ik niet eng, maar ik was heel erg bang dat ik andere mensen, bijvoorbeeld mijn ouders, zou besmetten."

Ellemijn, Sander en Esmee zijn jonge verpleegkundigen. Opleidingsinstituten Saxion en Hogeschool Windesheim uitten vandaag hun zorgen over het vroegtijdig afhaken van veel jonge verpleegkundigen die hoger zijn opgeleid. RTV Oost plaatste daarover het volgende bericht.