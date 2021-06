Enorme run op Janssen-prik: GGD boekt 70.000 afspraken

Vandaag kreeg het landelijke afsprakennummer liefst 3,6 miljoen telefoontjes te verwerken. Dat leidde tot overbelasting van de lijn en een storing op het callcentre. GGD GHOR maakte vandaag bekend dat direct na het openstellen van de speciale 'Janssen-vaccin-afsprakenlijn' om tien uur vanochtend zoveel aanmeldingen binnenkwamen, dat het nummer binnen de kortst mogelijke tijd overbelast raakte en onbereikbaar werd voor de aanhoudende stroom bellers. "Al in de eerste paar minuten waren er 70.000 bellers," zegt de GGD.

Callcenter overbelast

Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden vervolgens het algemene afsprakennummer voor coronavaccinatie, waardoor ook dat callcenter overbelast raakte.

In totaal hebben 186.000 bellers geprobeerd een afspraak te maken. Maar omdat deze bellers gemiddeld twintig belpogingen deden, liep het totaal aantal telefoontjes in de loop van de dag op naar 3,6 miljoen. Er waren geluiden van mensen die 'het wel 700 keer hebben geprobeerd'.

Wie volhardend bleef bellen, had soms het geluk na tientallen pogingen een afspraak te kunnen maken voor de Janssen-prik. De 19-jarige Lionne Hobert uit Wierden lukte dat bij de 44e keer. Zij mag vrijdag haar prik komen halen op de locatie van GGD-Twente aan het Colosseum in Enschede.

Slechts 5218 prikken in Zwolle en 6932 doses beschikbaar in Enschede

Onder de GGD-regio's zijn alle voorradige 200.000 doses Janssen-vaccin reeds verdeeld. GGD IJsselland heeft tot en met volgende week 5218 prikken toegewezen gekregen en GGD Twente heeft de mogelijkheid om in het zelfde tijdsbestek 6932 mensen te vaccineren met Janssen.

GGD Twente meldt aan het eind van de middag dat de vaccinatie-locatie tot en met zondag is volgeboekt. "Dat zijn in totaal 2.200 afspraken", aldus een medewerkster . "Voor de week daaropvolgend zijn nog afspraken te maken voor een Janssen-prik. Daar is voldoende ruimte voor."

GGD IJsselland geeft eenzelfde afsprakenbeeld. "Vrijdag en zaterdag zitten al helemaal vol. Op zondag en maandag hebben we de helft van het aantal prikken voor die dag nog beschikbaar. Daarna is er nog voldoende ruimte voor een prikafspraak in de IJsselhallen in Zwolle", aldus een woordvoerster.

Voorraad Janssen-vaccin pas over weken aangevuld

De voorraad beschikbare doses Janssen-vaccin zal naar verwachting snel zijn uitgeput. Het is dan niet meer mogelijk om in de eerste ronde tot 4 juli een prik in te plannen. Volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kan het een paar weken duren voordat de Janssen-voorraad weer is aangevuld. Mensen kunnen zich wel op een wachtlijst laten zetten voor een Janssen-prik, maar volgens De Jonge "is het gewoon handiger om een afspraak te maken voor een prik met het vaccin dat ook was bedoeld voor jouw bouwjaar."

Problemen met vakantieplannen

De massale run op de Janssen-prik heeft alles te maken met de wens van mensen om nog voor de zomervakantie volledig tegen corona gevaccineerd te willen zijn. Voor het Janssen-vaccin is slechts één inenting nodig, terwijl mRNA-vaccins als Moderna en BioNTech/Pfizer om twee prikken vragen, die met een tussenpose van een aantal weken gezet moeten worden. Dat kan problemen geven bij het plannen van een vakantie deze zomer.