Massale wens voor Janssen-prik, maar afspraak maken blijkt enorme klus: "Heb 44 keer gebeld"

Er is een ware run ontstaan op het Janssen vaccin. Vanaf vandaag kun je bellen als je dat vaccin graag zou willen hebben. Lijkt simpel, maar eenvoudig bleek het niet te zijn. De afsprakenlijn raakte overbelast en was vrijwel onbereikbaar voor bellers. Maar de aanhouder wint, merkte de 19-jarige Lionne Hobert uit Wierden.

"Ik wist dat vandaag de mogelijkheid zou komen om te switchen naar een afspraak voor het Janssen-vaccin, dus ik had al vroeg de wekker gezet en zat naast de telefoon klaar toen het sein kwam dat er gebeld kon worden", aldus de Wierdense.

Dat was om klokslag tien uur vanmorgen en Lionne sloeg meteen aan het bellen. "Ik merkte meteen dat het heel druk was op de lijn, want ik kwam er niet doorheen. Maar na 44 keer bellen, kreeg ik toch ineens iemand aan de lijn."

Er volgde een gesprek van drie minuten waarin van alles met Lionne werd doorgenomen over het ID-bewijs, eventuele gezondheidsklachten en haar persoonlijke situatie, waarna de afspraak kon worden ingepland. Vrijdagmorgen mag ze zich melden op de vaccinatie-locatie van de GGD Twente in Enschede.

In de piepzak met oog op vakantie

"Pff, het is gelukt", verzucht Lionne. Want ze zat behoorlijk in de piepzak met het oog op haar vakantie. Op 19 juli gaat ze naar Ibiza. "Met twee prikken van aan ander vaccin was het gewoon heel moeilijk geweest om volledig gevaccineerd op reis te gaan. Daarom wil ik ook heel graag Janssen, want dan ben je met één prik klaar."

Ze weet van de mogelijke, zeldzame bijwerkingen van het Janssen-vaccin, met een heel klein risico op trombose en een tekort aan bloedplaatjes, vooral onder jongere vrouwen. "Maar ik vertrouw op de wetenschap dat het goed zit. Ik ben een jonge vrouw en verwacht dat ik er geen last van krijg."

Met twee telefoons 200 keer bellen

Later op de dag volgde nog meer goed nieuws: ook haar vriend met wie ze naar Ibiza wil mag zich vrijdag melden in Enschede voor de Janssen-prik. "Ik heb hem geholpen met bellen, met twee telefoons tegelijk hebben we het geprobeerd. En eindelijk, na 200 keer bellen was het raak. Ook hij mag en nu kunnen we samen op vakantie."