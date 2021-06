Politie probeert brandstichting in café Gina's in Raalte drie jaar na dato alsnog op te lossen

Café Gina's is al een aantal jaar gesloten, toch hoopt de politie dat de zaak ruim drie jaar na dato alsnog kan worden opgelost. "De zaak heeft nooit helemaal stilgelegen", vertelt woordvoerder Jennifer Schoorlemmer van de politie. "We hebben dit ook destijds hoog opgenomen. Dit had namelijk heel anders kunnen aflopen voor de man die toen boven het café woonde."

De politie waagt nog een keer een poging om de zaak op te lossen. "Misschien voelen mensen zich nu wel veilig genoeg om met ons informatie te delen. Een paar dagen na de brandstichting hebben we een anonieme brief ontvangen. Daaruit bleek duidelijk dat de briefschrijver meer weet over deze zaak. We willen daarom heel graag alsnog in contact komen met die briefschrijver."

Wat er in de brief staat wil de politie niet zeggen. Wel dat de aanknopingspunten uit de brief zijn onderzocht, maar dat dit niet tot een aanhouding heeft geleid. Bij het café werd op 13 maart 2018 rond vier uur 's nachts een ruit ingeslagen. Op de bar lag een jerrycan met een brandbare vloeistof erin en daarnaast een lont, die uit zichzelf is gedoofd. Het vuur is daardoor niet ontvlamd.

De jerrycan op de bar van café Gina's in Raalte (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Volgens de politie hebben getuigen rond dat tijdstip iemand horen wegrennen in de richting van het centrum van Raalte. Rond half vijf die nacht, dus kort na de brandstichting, reed er meerdere keren een zwarte Mercedes voor het café langs. Met de bestuurder van die Mercedes willen de politie ook in contact komen.

Tips?

Heb je informatie, laat het dan weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Raalte een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000