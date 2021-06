Scholieren in Haaksbergen helpen ondernemers problemen op te lossen

Het concept is nieuw voor Twente. "Het was een collega van me die het AdoptIdee heeft geïntroduceerd in Groningen, waar het een groot succes is", vertelt Carine Giesbers van PNO, subsidie- en innovatieadvies. "Toen ik enthousiast reageerde, vroeg hij waarom ik dit ook niet in mijn eigen regio invoerde."

'Help!'

Met als gevolg dat negen ondernemers uit Haaksbergen de afgelopen weken de Paus Joannesschool, De Kameleon en de Bonifatiusschool hebben aangedaan. Waarbij ze een beroep deden op de creativiteit van de schooljeugd. 'Help, ik heb een probleem en heb jullie hulp nodig!', kregen de scholieren uit de groepen 6, 7 en 8 meermalen letterlijk te horen.

Fruitbox

Twee in het oog springende problemen die voorbij kwamen: de leerlingen werd namens Hassink Verpakkingsdrukwerk gevraagd een kartonnen opbergbox voor fruit te bedenken. Waarbij het kleinood aan een aantal belangrijke voorwaarden moet voldoen. De box moet per se van karton gemaakt zijn en mag uit milieuoogpunt geen kunststof bevatten, er moet een deksel op kunnen en de klant moet in de supermarkt kunnen zien wat voor fruit er in het doosje ligt.

Een ander opvallend idee, waarmee de scholieren op de proppen kwamen: een automatische raamwasmachine.

De hersenspinsels van de leerlingen van de Paus Johannesschool, die een fruitbox van karton moesten ontwerpen. (Foto: RTV Oost)

Creatieve geesten

In hoeverre de oplossingen uiteindelijk op de markt zullen verschijnen, staat vooralsnog in de sterren geschreven. Carine Giesbers: "Het gaat er in de eerste plaats om dat kinderen probleemgericht oplossingen bedenken en daarbij samenwerken. En ondernemers laten zich op hun beurt inspireren door de creativiteit van kinderen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de mens als klein kind - tussen nul en vijf jaar - het meest creatief is."

Volgens Carine Giesbers is bij het project in Groningen een concreet idee al eens in de praktijk ten uitvoer gebracht. Of dat ook in Haaksbergen gebeurt, moet nu blijken. De leerlingen van de Paus Johannesschool kregen te horen dat het verpakkingsbedrijf het idee van de fruitbox heeft geadopteerd er er nu mee aan de slag gaat.

Carine Giesbers zegt terug te kijken op een creatieve periode. "Gezien de enthousiaste reacties van zowel scholieren als ondernemers smaakt dit naar meer. Voor Twente was dit nieuw. We hopen dit echter op termijn naar andere regio's uit te kunnen rollen."