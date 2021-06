Aanhangwagens met steigermaterialen gestolen in Deventer en Zwolle

Een bedrijf aan de Duurstedeweg in Deventer was op donderdag 15 april het eerste doelwit. Op camerabeelden is te zien dat meerdere personen 's avonds op het afgesloten terrein lopen. Uiteindelijk rijdt een zwarte Volvo de binnenplaats op en wordt een aanhangwagen met steigermaterialen achter de auto gekoppeld.

Op woensdag 12 mei worden meerdere aanhangers gestolen in Zwolle. Ook op deze aanhangers lagen steigermaterialen. Om drie uur 's nachts stoppen twee stationwagons aan de Marsweg. Daar wordt een hek opengebroken en vervolgens worden de aanhangers gestolen.

Opnieuw diefstal in Deventer

Enkele weken later is het opnieuw raak. Weer in Deventer. Op vrijdag 28 mei verdwijnen aanhangerwagens vanaf de binnenplaats van een bedrijf aan de Smeenkhof. Hierbij zijn meerdere personen gefilmd door de bewakingscamera's, ook komen twee stationwagons duidelijk in beeld. De kentekens zijn niet leesbaar, maar het gaat vermoedelijk om een lichtgekleurde Peugeot 307 en een donkere Opel.

Dankzij track & trace op de aanhangers van het bedrijf aan de Smeenkhof werden die aanhangers en de steigermaterialen snel teruggevonden. Dat gebeurde in Bathmen en in de omgeving van Utrecht. De gestolen aanhanger van het bedrijf aan de Duurstedeweg in Deventer is nog altijd zoek. Het bedrijf zit daardoor met een schadepost van enkele duizenden euro's.

De gestolen aanhanger bij het bedrijf aan de Duurstedeweg in Deventer (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Ook de aanhangers die in Zwolle zijn gestolen zijn nog niet terecht. Hier valt vooral het steigermateriaal op. De armen van de steigers waren namelijk speciaal voor dit bedrijf groen gemaakt. De politie hoop dat dit iemand is opgevallen en kan vertellen waar dat materieel nu is.

Het gestolen steigermateriaal in Zwolle, met de opvallende groene kenmerken (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Herken je de personen, mogelijk in combinatie met die auto's? Of weet je waar die aanhangers of dat steigermateriaal gebleven is? Laat het dan weten.

