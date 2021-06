Hoeveel honderdplussers wonen er in jouw gemeente? In Overijssel zijn het er steeds meer

Honderd kaarsjes uitblazen, het is niet iedereen, maar wel steeds meer mensen gegeven. (Foto: Archief RTV Oost)

Hij leve, hij leve. hij leve honderd jaar! Het is ons allemaal meer dan eens toegewenst tijdens verjaardagen. Maar het is lang niet iedereen gegeven. Toch worden steeds meer inwoners van Overijssel honderd jaar en ouder. In vijf jaar tijd steeg het aantal honderdjarigen in Overijssel van 111 naar 165, een toename van 48 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal honderdplussers nam de afgelopen vijf jaar in vrijwel alle Nederlandse provincies toe, maar nergens zo hard als in Flevoland. Overijssel is op enkele procenten afstand een goede tweede.

Vooral in Enschede, van dertien naar dertig, en in Deventer, van twaalf naar twintig, ging het hard met de toename van het aantal honderdplussers.

Wil jij weten hoeveel honderdplussers er wonen in jouw gemeente, kijk dan op onderstaande kaart.

Meer vrouwen dan mannen

Als man maak je trouwens een stuk minder kans om uiteindelijk honderd kaarsjes uit te mogen blazen. Niet alleen landelijk maar ook in Overijssel. De provincie telt 136 vrouwen van honderd jaar en ouder en slecht 29 mannen. Vrouwen hebben gemiddeld ook een hogere levensverwachting dan mannen. Wel steeg de groep mannen van honderd jaar of ouder de afgelopen jaren verhoudingsgewijs sneller dan het aantal vrouwen van honderd jaar of ouder.

De toename van het aantal honderdplussers over de afgelopen jaren is terug te vinden in onderstaand staafdiagram.

Relatief veel in Zwolle

Relatief gezien wonen veel honderdplussers in Deventer, dat twintig mannen en vrouwen telt die honderd jaar of ouder zijn. Dat zijn twee honderdplussers voor elke tienduizend inwoners. Ook Enschede scoort hoog, is te zien op onderstaand kaartje. Niet toevallig zijn dat twee gemeenten die het aantal honderdplussers de afgelopen vijf jaar dus hard zagen stijgen.