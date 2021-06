Louai vluchtte zeven jaar geleden uit Syrië en heeft inmiddels twee supermarkten

Louai is niet het type dat afhankelijk wil zijn en zijn hand wil ophouden. Ondernemend als hij is opende hij bijna twee jaar geleden een supermarkt in Nijverdal, Nour Alsham, genoemd naar zijn vrouw Nour. "Ik verkoop hier van alles. Rijst, macaroni, een soort spinazie en ook olijven. Producten uit Syrië, maar ook uit Turkije, Somalië en natuurlijk ook Nederland."

'Ik weet nu alles'

Echtgenote Nour vond het in het begin moeilijk. "Ik begreep lang niet alles. Het is in het begin natuurlijk altijd moeilijk, maar het lukt. In ons geval mede doordat Inke al vijf jaar helpt met alles wat nodig is. Door haar weet ik nu alles", lacht ze.

Inke is de taalcoach en inmiddels vriendin. "Samen met mijn man zijn we in contact gekomen met Louai en Nour. Gaandeweg werden we onderdeel van elkaars leven. We hebben met van alles en nog wat geholpen, de school, de tandarts, de taalles. Het is heel leerzaam om te zien wat ze hebben meegemaakt, de stappen die ze hebben moeten zetten om zich veilig te voelen. Ikzelf wil altijd iets goed voorbereid en doordacht hebben. Ik spring niet zo maar. Dat doen zij wel."

'Van alles tegelijk'

Een eigenschap die ook dochter Joudi herkent. "Nederlanders doen de dingen vaak één voor één", merkt ze regelmatig. "Buitenlanders doen van alles tegelijk. Ik merk het ook bij Nederlandse vriendinnen thuis. Wij hebben van alles door elkaar staan, dat is bij Nederlanders veel minder."

Vader Louai merkt het ook bij uitnodigingen om te komen eten. "Een Syriër is beleefd. Je moet drie keer vragen voor hij ja zegt." De ultieme inburgeringsproef is een bezoek aan de visboer. Louai heeft nog nooit een haring gegeten. Nour ook niet en zij waagt zich er ook niet aan. Louai wel. Een beetje onwennig gaat het hoofd in de nek en wordt de eerste hap gnomen. "Hmmm, lekker ja."

'Piloot of dokter'

Taalcoach Inke, zelf ook genietend van de rauwe vis, moet er om lachten. "Nee, deze typisch Hollandse aangelegenheid was er bij de inburgering nog niet van gekomen."

Ondertussen blijft Louai dromen van zijn diepste wens, een eigen garage. Zijn zoon Yahya zal hij waarschijnlijk niet treffen tussen de uitlaten en de winterbanden. Op de vraag wat hij wil worden is zijn antwoord resoluut: "Piloot of dokter."