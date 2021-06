Turncoach Wevers: "Voor mij telt alleen het belang van sporters"

Voor de Oldenzaalse turncoach Vincent Wevers telt alleen het belang van de sporters. Dat laat hij weten, na "kennis te hebben genomen" van het door de KNGU ingediende hoger beroep tegen de uitspraak in een door Wevers aangespannen kort geding. De rechter bepaalde daarin dat Wevers alsnog als coach naar de Olympische Spelen in Tokio mag gaan, hoewel de gymnastiekunie hem dat eerder had verboden.

"Vanaf het begin heb ik in het belang van de sporters geprobeerd om met de KNGU in gesprek te komen over Tokio 2021", zegt Wevers. "De KNGU vond dat niet nodig. Het enige wat ik nog kon doen was het starten van een kort geding. Wat ik kwalijk vind is dat de KNGU alles heeft geprobeerd om mij de kortgedingprocedure in te laten trekken, omdat dit niet in het belang van de sporters zou zijn. Dit argument telt kennelijk niet meer nu de KNGU zelf hoger beroep heeft ingesteld."

Afspraken

Volgens de coach komt de bond de afspraken niet na. "De KNGU had eerder kenbaar gemaakt mij te zullen voordragen aan het NOC*NSF als de rechter in mijn voordeel zou oordelen. Ook die toezegging blijkt nu niet veel meer waard." Volgens de voorzieningenrechter had de bond onvoldoende kunnen onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zouden zijn om Wevers thuis te laten.

De coach en vader van de de turnsters Sanne en Lieke Wevers werd vorig jaar een tijdje geschorst, nadat hij was beschuldigd van wangedrag. De gymnastiekunie wil dat het hof de uitspraak in het kort geding toetst, omdat deze volgens de KNGU op meerdere punten niet juist is.