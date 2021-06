Wat vind jij: Is het EK dé plek om politieke statements te maken?

De UEFA, de internationale bond die het EK organiseert, is tegen politieke statements. Toch zijn er dit EK al de nodige statements gemaakt. Een vliegende Greenpeace-activist, een regenboogband om de arm van de Duitse keeper Neuer of knielen tijdens het volkslied. Het is slechts een greep uit de politieke statements die dit jaar al voorbij zijn gekomen. Wat vind jij? Is het EK daar de juiste plek voor?

"De UEFA is een politiek en religieus neutrale organisatie," schrijft de organisatie zelf. Maar zolang acties in lijn zijn met hun waardes, zijn ze toegestaan. Daardoor ontstaat natuurlijk de vraag: wat mag wel en wat mag niet?

Zwaar

En daar heeft de voetbalorganisatie het dit jaar tot nu toe zwaar mee. De Duitse keeper Neuer liep met een regenboogband om, het symbool van de LHBTI-community. Als verzet tegen de anti-homowet van Hongarije wilde de stad München De Allianz Arena meer kleurig maken rondom de wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland. De UEFA twijfelde: stappen nemen of niet? Maar uiteindelijk keuren ze het toch goed. Het gevolg? De Hongaarse premier komt niet naar de wedstrijd.

En dan heb je nog de Greenpeace-parachutist die op de middenstip wilde landen met een besmeurde Shell-vlag. Daar ging het één en ander mis, maar ook als dat goed was gegaan dan was de actie niet uitgezonden op televisie. Dat soort onaangekondigde acties krijgen geen podium.

We kunnen nog even doorgaan met dit lijstje, want er zijn best wat voetballers en organisaties die al voor opschudding hebben gezorgd bij het EK. Maar we laten het even bij deze voorbeelden. Voer genoeg om de vraag te beantwoorden. Is het EK dé plek om politieke statements te maken? Stem op de poll en laat een reactie achter: hieronder of op Facebook.