SODM: afvalwaterinjectie door NAM per direct onder verscherpt toezicht

De NAM deed eerder zelf onderzoek naar de problemen rond de injectieput ROW-2 in Rossum. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet dat onderzoek controleren door een onafhankelijke expert uit de Verenigde Staten. De conclusies zijn vernietigend.

Openbaar Ministerie

"SodM heeft het onderzoek van de NAM beoordeeld en komt tot de conclusie dat de NAM onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de scheur", is te lezen in het rapport. "Bovendien was het monitoringsprogramma van de NAM niet in staat om schade aan deze put tijdig op te sporen. SodM acht dit met name een risico voor injectieput ROW7, die zich in de nabijheid bevindt van ROW2."

"SodM sluit niet uit dat op dit moment vergelijkbare krachten in de diepe ondergrond inwerken op deze put. Op aangeven van SodM heeft de NAM daarom de waterinjectie in ROW7 uit voorzorg stillegt. Daarnaast stelt SodM alle activiteiten van de NAM rondom de injectie van productiewater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek per direct onder verscherpt toezicht. In het kader van het verscherpt toezicht, heeft SodM ook het Openbaar Ministerie ingelicht. Het OM heeft aangegeven vanuit een strafrechtelijk oogpunt naar deze zaak te zullen kijken."

Gebroken buizen

Begin dit jaar maakte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bekend dat injectieput ROW-2 voor afvalwater in Rossum is gebroken. Het kwam totaal onverwacht en de projectleider van de NAM gaf eerder al aan dat hij zoiets nooit eerder heeft meegemaakt. Omdat Noordoost-Twente door de gebroken buizen meer risico loopt op lekkage van afvalwater, heeft de NAM de injectieput direct hermetisch en voorgoed afgesloten. Nu blijkt dat dit alles te voorspoedig is verlopen.

NAM verzuimde te melden

De NAM had volgens SodM al in 2017 kunnen weten dat er problemen waren met de integriteit van injectieput ROW2, omdat in augustus van dat jaar de druk in de ruimte tussen de binnen- en de buitenbuis kortstondig wegviel. De gemeten drukdaling had tijdig opgemerkt, onderzocht en bij de toezichthouder gemeld moeten worden. De NAM heeft de toezichthouder pas in maart 2021 van deze drukdaling op de hoogte gesteld.

SodM: "Scheur in injectieput ROW-2 had eerder opgemerkt, onderzocht en gemeld moeten worden" (Foto: RTV Oost)

Geen lekkage

SodM benadrukt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat zich gevaarlijke situaties hebben voorgedaan bij put ROW2, of dat deze dreigen plaats te vinden bij de overige injectieputten in het Rossum-Weerselo veld. Het Staatstoezicht heeft vastgesteld dat het teruggehaalde deel van de binnenbuis van ROW2 nog intact was, en dat de gemeten injectiedrukken geen lekkage van productiewater naar de buitenbuis laten zien. Wel staat vast dat zo’n 10 m3 mijnbouwvloeistof die tussen de binnen- en de buitenbuis zit, naar de diepe ondergrond is gelekt.

Zorgen over risico's

De provincie, de gemeente Dinkelland en omwonenden maken zich al jaren zorgen over de gevolgen van het injecteren van chemisch afvalwater in lege gasvelden onder Twente. In 2015 werd door een groep Tukkers de stichting Stop Afvalwater Twente (sSAT) opgericht. Binnen enkele weken haalden zij bijna dertigduizend handtekeningen op tegen de afvalwaterinjectie. Nu put ROW-2 is gescheurd, zijn die zorgen alleen maar verder toegenomen en heeft de stichting steun van een grote groep mensen.

Direct nadat de breuk in de put bekend werd, vroeg de stichting zich af hoe groot de schade was. Maar onafhankelijk onderzoek werd afgewezen door de minister van Economische Zaken, dat zou niet nodig zijn. Dat de NAM wel toestemming kreeg om de put snel en hermetisch af te sluiten, maakte de voorzitter van de sSAT furieus. "Er kan niemand meer bij en nu kan er dus ook nooit meer een second opinion worden uitgevoerd. Schandalig", riep voorzitter Freddy Mensink toen al.

Second opinion

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet het eigen onderzoek van de NAM naar de schade in de put controleren door een onafhankelijke expert uit de Verenigde Staten. De activiteiten van de NAM met afvalwater uit de Drentse oliewinning staan per direct onder verscherpt toezicht.

De injectie van afvalwater is ingewikkelde materie. Eerder maakte RTV Oost een explainer die je alle ins en outs geeft: