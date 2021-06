Fietser met spoed naar ziekenhuis na ernstig ongeval N348 bij Wesepe

De N348 bij Wesepe is afgesloten na een ernstig ongeluk. Een fietser is tijdens het oversteken van de weg aangereden door een auto.

Op de plek waar de fietser de weg over ging is officieel geen oversteekplek. De fietser maakte gebruik van een zogenaamd olifantenpaadje waar fietsers veel gebruik van maken om over te steken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een traumaheli opgeroepen, maar daar werd niet op gewacht.

Het slachtoffer ging met een ambulance naar het ziekenhuis. De helikopter landde even later langs de N35 bij Raalte waar wordt bekeken of de trauma-arts instapt of dat de ambulance verder rijdt richting het ziekenhuis in Zwolle.

De afsluiting zorgt voor veel drukte op de wegen in de buurt. In een aantal gevallen kan met name vrachtverkeer niet verder op de smalle wegen.