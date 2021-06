Horeca weer open, vaak op halve kracht

Studenten in Zwolle kunnen zaterdag helemaal los gaan bij studentencafé Het Vliegende Paard. En toch kan niet iedere student er naar toe. Eigenaar Dennis Kaatman heeft een reserveringsplicht ingevoerd en bij de ingang moet je een negatieve snel-test kunnen tonen. Als je eenmaal binnen bent gelden er geen beperkingen meer en kunnen de studenten als vanouds feest vieren. Mondkapjes mogen af en er kan lekker gedanst en gefeest worden. Ook kunnen ze elkaar weer omhelzen want wie eenmaal binnen is hoeft zich niet meer aan de anderhalve meter maatregel te houden.

Aanpak

Horecanonderneemster Elles Hetebrij pakt het anders aan. Ze heeft een café en een restaurant. Bij haar gelden regels dat iedereen aan tafel op anderhalve meter afstand moet zitten. Het personeel let goed op dat mensen niet te dicht bij elkaar komen. Van de gasten wordt verwacht dat ze daar zelf ook op letten. Testen voor toegang is volgens Elles bij haar horecazaken niet nodig. Het voordeel van testen is dat je veel meer mensen kunt ontvangen. Het organiseren is een heel gedoe en daar komt bij dat er een portier bij de ingang moet zijn en die heeft ze niet.

Halve kracht

Zowel het Vliegende Paard als de horecazaken van Elles Hetebrij zullen dit weekend niet op volle sterkte draaien. "We willen eerst zien hoe het met de huidige maatregelen gaat" legt Elles uit. Gedragen mensen zich nog steeds volgens de regels als ze een paar biertjes op hebben? Ook moet het personeel wennen aan de nieuwe situatie. Dat geldt ook voor Het Vliegende Paard. Er wordt daar maar de helft van het maximaal aantal gasten binnengelaten. "Na anderhalf jaar dicht te zijn geweest moeten we volledige opnieuw opstarten en dat kost tijd" zegt Dennis Kaatman.

Beide horecaondernemers kijken er naar uit om weer open te gaan. Hun personeel heeft er ook zin. Een groot aantal personeelsleden is de afgelopen anderhalf jaar in dienst gebleven. Dit was mogelijk door financiële steun van de overheid.