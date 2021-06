Voor het eerst in 88 jaar vrouwelijke voorzitter SV Colmschate

En zo opeens ben je voorzitter van een voetbalvereniging, zal Christel Hakeboom moeten hebben gedacht. Pas zeven jaar geleden kwam de Deventerse via haar dochter voor het eerst in contact met zowel voetbal als SV Colmschate: “Mijn dochter ging hier op voetbal en al gauw hadden ze iemand nodig die voor de begeleiding wilde zorgen. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen binnen de vereniging. Niet wetende dat ik zeven jaar later voorzitter zou worden van deze club.” Hakeboom volgt daarmee Peter Janssen op, die maar liefst dertien jaar met de voorzittershamer binnen de vereniging mocht zwaaien en nu een stapje terug gaat doen.

Het voorzitterschap kwam niet zo maar uit de lucht vallen voor Hakeboom, die in het dagelijks leven werkzaam is als virtual assistent. Gedurende de coronaperiode mocht Hakeboom meelopen met het bestuur en ze besloot zich na enkele gesprekken met Peter Janssen om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. “In principe stap ik op een rijdende trein. De versoepelingen zijn ingezet en hopelijk kunnen we snel weer gaan voetballen in competitieverband. Ik had mij een slechter moment kunnen indenken.”

Complex

Op de vraag wat haar eerste pijlers zullen zijn als voorzitter, is Hakeboom helder. “Het complex heeft een make-over nodig. Zowel de kantine als de kleedkamers zijn gedateerd en zijn echt dringend aan renovatie ofwel vernieuwbouw toe. Het allerbelangrijkste is dat iedereen straks gewoon weer kan gaan voetballen. Dat is de belangrijkste pijler”

Als het aan Christel Hakeboom ligt, worden de kantine en kleedkamers van het complex snel aangepakt. (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Net zoals bij iedere voetbalvereniging hebben de leden van Colmschate het lang zonder de gezelligheid en het spelletje moeten doen. Toch heeft de vereniging weinig geleden onder de coronacrisis. Weinig leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. “Je merkt bij volksclubs dat het ledenaantal altijd wel stabiel blijft. Het zijn gewoon hele trouwe leden. Als ik dan zie op de ledenvergadering dat er leden aanwezig zijn die al 60 jaar lid zijn. Dan neem ik daar absoluut mijn hoedje voor af,” aldus de nieuwe voorzitter.

Vrouwelijke voorzitters

Ondanks dat het vrouwenvoetbal een vlucht heeft genomen, zijn er nog maar weinig vrouwen te vinden in bestuurlijke functies binnen voetbalverenigingen. Tot zover bekend zijn Karin Vrielink van VV Diepenheim en Sara Nijenhuis van VV Rigtersbleek de enige vrouwelijke collega's van de kersverse voorzitter Christel Hakeboom. Tot voor kort hadden ook de buren Helios in Grace Brok een vrouwelijke voorzitter. “Ik stond er nog niet zo bij stil. Maar het is inderdaad een mannenwereld. Gelukkig heb ik een vrouwelijke penningmeester en secretaris aan mijn zijde hier bij Colmschate. Dus hier zijn we goed vertegenwoordigd,” glimlacht Hakeboom.

Toch begint het volgens de kersverse voorzitter te leven onder de voetbaldames. Steeds meer voetbalsters van jong en oud zetten zich maatschappelijk in voor de vereniging, laat Hakeboom weten. “Ik zeg natuurlijk niet dat er overal nu een vrouw aan het roer moet staan. Maar diversiteit binnen een voetbalvereniging kan natuurlijk nooit kwaad. Hopelijk volgt er over zoveel jaar een vrouw mij weer op. We gaan het zien hoe het zich gaat ontwikkelen.”