Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle gaat weer open; publiek kan restauratie van dichtbij bekijken

"De richting die we op willen is gebaseerd op de drie pijlers die Plato destijds ook met de oprichting van zijn academiehuis in Athene voor ogen had", zegt Zandbergen. "Muziek, kunst en het gesprek, de rede."

"De kerk ligt midden in de stad, omringt door twee pleinen en we hopen dat op die pleinen straks hoorbaar en zichtbaar zal zijn wat er zich in het gebouw allemaal afspeelt."

Ze verteld dat er naast de nationale en internationale kunst die museum De Fundatie tentoon gaat stellen ook gelegenheid is voor beginnende en gevorderde professionele kunstenaars om hun werk aan een groter publiek te tonen. De kerk trekt jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers. Zo zijn de studenten van Artez op dit moment bezig met de opbouw van een eindexamen expositie.

Een deel van de kunst wordt geshowd op de tweede verdieping van een immens groot steigerbouwwerk dat binnen in de kerk is opgebouwd. Het steigercomplex is bedoeld voor het herstel en het schoonmaken van de gewelven, maar wordt ook ingericht als expositie ruimte.

De restauratie werkzaamheden van Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle gaan gedurende de openingstijden van de kerk gewoon door. De werkzaamheden nemen nog zeker zo'n twee jaar in beslag. De restauratie behelst onder meer de reparatie van de dakconstructie en de steunberen aan de buitenmuren. De dakgoten, het stuc en schilderwerk aan de binnenkant van de kerk, de restauratie van de gotische muurschilderingen, de vloerdelen en het herstel van de gewelven en het houten interieur van de kerk waaronder de 400 jaar oude kansel. De vorderingen zijn te volgen op de website; academiehuis.nl

"De restauratie van het plafond is al redelijk ver gevorderd", zegt Zandbergen. "De gewelven in het middenschip van de kerk zijn al klaar. Het steigercomplex is daarom onlangs verplaatst om ook aan de gewelven in de noord- en zuidbeuk van de kerk te beginnen."

Steigercomplex voor de restauratie van de gewelven (Foto: Marielle Beumer)

Immens steigercomplex

"Het is een enorm gevaarte van zo'n twaalf meter hoog. Iedereen mag de steiger straks gaan beklimmen om de restauratie werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Een aanrader en een unieke kans om eenmalig de gewelven van dichtbij te zien."

"We hebben een Vlaamse ploeg aan het werk die het plafond minutieus schoonmaakt en repareert. Mooi om te zien. Al is de klim naar boven misschien wel wat lastig voor mensen met hoogtevrees. Maar het is absoluut de moeite waard", aldus Zandbergen.

Gewelven Academiehuis de Grote Kerk deels gerestaureerd (Foto: Marielle Beumer)

Iedereen mag de twaalf meter hoge steiger op om de restauratie van de gewelven van dichtbij te bekijken Coby Zandbergen, directeur Academiehuis de Grote Kerk Zwolle

Naast kunst is er in het Academiehuis de Grote Kerk, ook aandacht voor de rede, het woord. "We hebben in de kerk een mooie ruimte ingericht met daarin een duurzame boekenmarkt, waar mensen vanaf nu kunnen lezen, boeken kunnen kopen of zich kunnen laven aan alles wat er op het gebied van de literatuur te vinden is.

Daarnaast komt er veel ruimte in de kerk beschikbaar voor de dialoog , het debat, lezingen, congressen en workshops."

Productiehuis Klassieke Muziek

De derde en laatste pijler naast de kunst en de rede is de aandacht voor muziek. "De muziek die in de kerk het beste klinkt is de klassieke muziek", zegt de directeur van het Academiehuis de Grote Kerk. "We hebben via de provincie subsidie gekregen voor het Productiehuis Klassieke Muziek.

Binnen dat programma helpen we jonge musici samen met vier grote regionale muziekgezelschappen op weg in hun professionele muziekcarrière", zegt Zandbergen.

"Iedereen die dat wil kan daar naar komen luisteren, want er zijn hier openbare repetities, zodat de muziek ook in de stad klinkt."