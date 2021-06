Aantal horecavestigingen in Overijssel ondanks corona nagenoeg gelijk, Zwolle uitschieter naar boven

In Overijssel is het aantal horecavestigingen ondanks corona nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Overijssel wijkt af van het landelijke beeld. Nederland had op 1 januari 2021 juist vijf procent meer horecagelegenheden dan op 1 januari, een jaar eerder. In Overijssel blijft in veel gemeenten het aantal horecagelegenheden gelijk of daalt juist. Hier en daar is er een flinke uitschieter naar boven, zoals in Zwolle het geval is. Ook Raalte valt op in positieve zin.

Overijssel telde op 1 januari 2020 3900 horecavestigingen. Januari dit jaar waren dat er nog 3896. Een marginale daling, die vooral te danken is aan een aantal gemeenten waar sprake was van een flinke stijging. In de meeste gemeenten daalde het aantal horecavestigingen licht of bleef gelijk.

De landelijke stijging in het aantal horecagelegenheden is vooral terug te voeren op een flinke stijging van het aantal bedrijven dat zich bezig ging houden met eventcatering. Uit de cijfers van het CBS wordt niet duidelijk of dit ook geldt voor Overijssel.

Het CBS keek bij de telling van het aantal horecavestigingen per gemeente niet alleen naar cafés, restaurants, en hotels. Ook kantines en catering werden meegenomen in de cijfers, net als kampeerterreinen, verhuur van vakantiehuisjes en 'overige logiesverstrekking'. Landelijk was er in die laatste categorie sprake van een daling. Met vijfhonderd vestigingen is dit volgens het CBS een relatief kleine groep binnen de horeca. Het CBS beschrijft niet welke horeca er tot deze categorie worden gerekend.

Uitschieters naar boven in absolute cijfers in Overijssel zijn Zwolle, Raalte, Hof van Twente, Kampen, Almelo, Deventer, Enschede en Hengelo. Daar steeg het aantal horecagelegenheden met tien of meer. Het sterkst was de stijging in Zwolle. Daar kwamen er 25 horecavestigingen bij. Opvallend was ook de stijging in Raalte, dat vijftien nieuwe horecavestigingen verwelkomde. Ook Hof van Twente kreeg er tien horecavestigingen bij.

Wil jij weten hoe het ervoor staat met het aantal horecavestigingen in jouw gemeente? Kijk dan op onderstaand kaartje dat werd gemaakt door LocalFocus.

In het kaartje wordt gekeken naar een stijging of daling van het aantal horecagelegenheden per duizend inwoners. Om de stijging of daling van het absolute aantal horecavestigingen te zien, moet je klikken op de gemeente van jouw keuze.