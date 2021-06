Ondanks kritiek: gemeente Borne houdt vast aan nieuwbouwplan voor basisscholen

De gemeente Borne vindt het jammer dat het bestuur van de overkoepelende onderwijsorganisatie Brigantijn heeft gedreigd het vertrouwen op te zeggen in het plan 't Wooldrik. Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan het schoolbestuur. De gemeente heeft nog vertrouwen in een goede afloop van het project en gaat niet in op een voorstel van het schoolbestuur dat erop neerkomt dat het bestuur zelf een gebouw ontwikkelt op een andere plek in Borne.

In een dringende brief aan de gemeente dreigde bestuursvoorzitter Ralf Dwars van Brigantijn vorige week het vertrouwen op te zeggen in de nieuwbouwplannen voor een schoolgebouw op 't Wooldrik in Borne. Bij het sportcomplex dat daar al staat en de voetbalvelden van de drie voetbalclubs die Borne rijk is.

Ambitieniveau

Dwars gaf in de brief aan het ambitieniveau van de gemeente te laag te vinden. Er is 5,1 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van de school. Met dat geld, zo betoogde Dwars, kan hij zelf een beter gebouw neerzetten dan wat de gemeente nu op papier heeft staan.

Het gemeentebestuur van Borne vindt het jammer dat de directeur van Brigantijn er zo over denkt. Het college wil samen optrekken omdat dit in de ogen van het gemeentebestuur het beste resultaat oplevert. De gemeenteraad van Borne stemt 29 juni over het plan, Als de gemeenteraad instemt kan er worden begonnen met de nieuwbouw van de school en sporthallen. In een eerder stadium was het zwembad al gerenoveerd.

Een beslissing zou een flinke doorbraak betekenen voor het omvangrijke project. De beslissing over het project werd al negen keer uitgesteld.

Minder vertrouwen

Dat stroperige proces leidt tot irritaties. Ook de kwaliteit van het gebouw kan veel beter, oordeelt Dwars. Zonder dat het meer geld hoeft te kosten. "Op basis van de huidige gang van zaken krijgen wij steeds minder vertrouwen in een goede afloop voor het onderwijs in het hele plan 't Wooldrik", schreef Dwars in de brief.

Omdat de gemeente samen wil optrekken met het schoolbestuur komt er geen 'knip' in het project zoals Brigantijn voorstelde in de brief die het schoolbestuur naar de gemeente stuurde. Het schoolbestuur wilde met de 5,1 miljoen euro die beschikbaar is voor de nieuwbouw zelf aan het werk op de locatie waar nu nog basisschool Jan Ligthart staat. Op de plek van die school zou dan een nieuw gebouw moeten komen waar basisschool Jan Ligthart samen met basisschool 't Oldhof intrekt. De twee scholen gaan binnenkort fuseren.