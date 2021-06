CoronaCheck-app, het toverstokje voor reizen en evenementen. Hoe werkt het?

Velen staan er met het gele boekje voor in de rij bij de priklocaties van de GGD, om dé coronastempel te krijgen als vaccinatiebewijs voor het maken van reizen naar het buitenland. Het is deels niet meer nodig. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge presenteert vandaag met een big smile de lang verwachte CoronaCheck-app, het officiële vaccinatie- en testbewijs dat deze zomer reizen binnen de EU mogelijk maakt en toegang geeft tot evenementen.

Lang verwacht en toch nog gekomen, zou je zeggen. Want aan de totstandkoming van de app gingen dagen van Europees overleg, oplossen van technische problemen en toetsen aan de privacywetgeving vooraf. Maar met het Digitale Corona Certificaat dat is op te vragen via de CoronaCheck-app kunnen reizigers vanaf 1 juli vrolijk zwaaien naar Europese grenswachten en op de vakantiebestemming onbelemmerd genieten zonder problemen.

Toverstokje bij reizen en evenementen

Die CoronaCheck-app is het toverstokje dat veel mogelijk maakt bij reizen en toegang geeft tot evenementen, festivals en andere plekken waar veel mensen samenkomen. Zoals een voetbalstadion, of een dampende nachtclub, waar anderhalve meter afstand houden geen optie is. De app kan vanaf vanmiddag worden gedownload vanuit de app-store in de smartphone.

"Maar niet allemaal tegelijk alsjeblieft!", roept het Ministerie van Volksgezondheid meteen, dat adviseert om enkele dagen de tijd te nemen voor het downloaden van de app om storingen zoals gisteren bij het aanvragen van de Janssen-prik te voorkomen. Toen belden honderdduizenden mensen tegelijk in voor slechts 200.000 beschikbare doses Janssen-vaccin. En dat liep dus door overbelasting van de lijn behoorlijk mis.

Hoe werkt de CoronaCheck-app?

De app heeft drie functies. Het is de bagagedrager voor het bewijs dat: 1. je in de afgelopen 40 uur negatief bent getest op corona, 2. je volledig bent gevaccineerd, 3. je officieel bent hersteld van corona. Voor alle drie bewijzen is een QR-code nodig die contact legt met de database van de GGD en RIVM. Daar staat genoteerd wie de afgelopen 40 uur negatief is getest, is gevaccineerd en/of volledig is hersteld van corona.

Met de QR-code op je smartphone kan je toegang krijgen tot evenementen of kun je aan de grens aantonen dat je bent getest of gevaccineerd. Dat wordt gecontroleerd via een CoronaCheck-scanner, een app in het bezit van de persoon die toegang moet geven. Je mag naar binnen als het scherm in de scanner groen kleurt. Een rood scherm is foute boel. Dan is het test-, vaccinatie-, of coronaherstelbewijs in de QR-code incompleet of niet aanwezig. Ter plekke opnieuw downloaden van de app en een nieuwe QR-code aanvragen kan in die gevallen nog soelaas bieden.

5 vragen over de CoronaCheck-app

1. Ik heb al een CoronaCheck-app op mij smartphone, moet ik hem verversen?

Ja. Zo'n 800.000 Nederlanders hebben al een gratis app van de Rijksoverheid die hem nog gebruiken om resultaat te halen van een coronatest om zo vervolgens toegang te krijgen tot evenementen zoals EK-voetbal. Maar er is nu een nieuwe versie van de app, die ook laat zien dat je bent gevaccineerd of hersteld van corona. Een up-date is dus noodzakelijk om de nieuwe QR-code op je smartphone te kunnen maken.

2. Ik heb geen smartphone! Wat nu?

Het is mogelijk om ook zonder smartphone de QR-code te krijgen die nodig is als toegangsbewijs. Via DigiD kan op de site van coronacheck.nl een papieren bewijs worden opgevraagd. Dit kan als print worden getoond bij de toegang waar een CoronaCheck-scanner het bewijs controleert. In een later stadium zou het mogelijk moeten worden dat er telefonisch een code kan worden opgevraagd, die wordt verstuurd naar het adres dat bekend is bij de basisregistratie personen.

3. Kan ik de CoronaCheck-app direct gebruiken?

Als toegangsbewijs tot evenementen, festivals en sportwedstrijden wel. Voor reizen binnen de EU geldt dat is afgesproken dat pas per 1 juli de QR-code gebruikt kan worden geldig Digitaal Certificaat, dat vanaf dat moment ook meteen geldt als een corona-paspoort. Tot 1 juli blijft een coronatest noodzakelijk en daar moet ook voor worden betaald. Na 1 juli zijn de coronatesten voor reizen en evenementen gratis.

4. Wie kan de app niet gebruiken?

Helaas geldt dat voorlopig voor gevaccineerden die hun prikken hebben gehad via huisartsen en zorginstellingen. Er zijn naar schatting enkele honderdduizenden prikken nog niet zijn doorgegeven aan het RIVM en dus niet geregistreerd staan in de database. Er wordt door de overheid aan speciale software gewerkt voor deze groep zodat zij alsnog via de huisarts of zorginstelling een digitaal vaccinatiebewijs kunnen verkrijgen. Het is niet zeker of dat systeem al voor 1 juli in de lucht is.

5. En hoe zit het met kinderen?

De meeste kinderen vanaf 12 jaar en ouder hebben een eigen smartphone en kunnen zo ook de CoronaCheck-app met QR-code installeren. Kinderen die jonger zijn en/of geen smartphone hebben kunnen via de website coronacheck.nl een papieren test- of vaccinatiebewijs opvragen. Het is niet mogelijk om op de smartphone van de ouders ook een app voor de kinderen aan te maken. Het is één app per telefoon voor één persoon.