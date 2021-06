Zaalvoetbalclub Almelo FC gaat verder onder vlag Heracles Almelo

"Heracles Almelo Futsal is een mooie aanvulling op ons eerste elftal, de Academie en Heracles eSports", reageert algemeen directeur Rob Toussaint. "Zaalvoetbal is een sport in ontwikkeling. De populariteit neemt sterk toe, zo bewijzen ook de groeiende ledenaantallen van Heracles Almelo Futsal." Almelo FC werd eind 2012 opgericht en telt 225 leden, verdeeld over achttien competitie- en vijf recreantenteams.

Logische stap

De zaalvoetbalvereniging is blij met de samenwerking met Heracles. "Het voelt als een enorme bekroning op ons werk", zegt voorzitter Marco Mahangoe. "Negen jaar geleden is Almelo FC begonnen in de eerste klasse, nu spelen we in de topklasse. De Eredivisie is ons doel. Onze bredere sportieve ambitie is om zaalvoetbal in Almelo naar een hoger niveau te brengen. We zijn ervan overtuigd dat we dat dankzij onze vrijwilligers en sponsoren en met Heracles Almelo kunnen waarmaken. De lijnen zijn kort, bijna al onze leden zijn supporter van Heracles Almelo en onze thuiswedstrijden spelen we in de IISPA, gelegen aan hetzelfde plein als Erve Asito. Het voelt als een logische stap om samen verder te gaan."

Sociaal-maatschappelijke initiatieven

De samenwerking is niet alleen op sportief gebied; ook op sociaal-maatschappelijk vlak worden de krachten gebundeld. "Net als onze club is Heracles Almelo Futsal stevig verankerd in de samenleving. De vereniging zet zich in voor het maatschappelijke en sociale leven in Almelo en omstreken. Samen willen we nieuwe initiatieven oppakken. Dat aspect gaat een belangrijke rol spelen binnen onze samenwerking."