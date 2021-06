Dode baby Nieuwleusen: OM eist twaalf jaar cel tegen vader

Tegen de vader van de overleden baby in Nieuwleusen is twaalf jaar cel geëist. Zijn vier maanden oude dochter overleed in maart 2020 nadat ze zwaar was mishandeld. Volgens de officier van justitie is doodslag door de vader bewezen.

Gebruikelijk voor een dergelijk strafbaar feit is een gevangenisstraf van vier jaar. In dit geval vindt het Openbaar Ministerie (OM) dat niet passend. De mate van geweld en de houding van de verdachte tijdens het proces waren redenen om een veel hogere straf te eisen.

Ernstige mishandeling

In maart 2020 ging het 's nachts compleet mis in het huis van de ouders aan het Plevierplein in Nieuwleusen. Onderzoek van het OM wees uit dat de vier maanden oude baby met haar hoofdje tegen de grond moet zijn geslagen en heen en weer is geschud. Het meisje was zodanig mishandeld, dat het hoofdje was misvormd. Ook waren vrijwel alle ribben gebroken. Het kindje overleed de volgende ochtend in het ziekenhuis in Groningen.

Vanochtend stond de moeder van de baby terecht in de rechtbank, vanmiddag was het de beurt aan de vader. Hij wordt verdacht van opzettelijk geweld; zware mishandeling van het meisje. In eerste instantie was overigens niet meteen duidelijk dat de man ook daadwerkelijk de vader van het kindje was. De moeder had een relatie met een ander. Een DNA-test na de dood van het meisje maakte duidelijk dat de verdachte inderdaad de vader is.

Psychologisch onderzoek

De psychologische toestand van de man is begin dit jaar onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens de advocaat van de man zijn er geen stoornissen bij zijn cliënt vastgesteld. De man heeft wel verklaard dat hij af en toe stemmen hoort en dat hij daardoor moeite heeft met omgaan met druk. Dat heeft hij nu in detentie ook. "Maar ik heb niet de neiging om door te draaien."

De vader weersprak meerdere beweringen die de moeder eerder vandaag deed. Die zei onder meer dat zij de fles had gegeven aan het meisje, terwijl de vader beweert dat hij dat die dag had gedaan. Hij kwam thuis van het werk en zou na het avondeten de fles hebben gegeven aan zijn dochter. Moeder ging werken en de tienjarige zoon van de twee was boven aan het gamen. Volgens de vader was hij nog maar drie keer eerder alleen thuis geweest met dochter en zoon.

Veel tegenstrijdigheden

De man verklaarde vanmiddag stellig dat hij het kindje in de box heeft laten liggen totdat moeder thuis kwam, zoals afgesproken met moeder. De twee eerdere avonden dat hij alleen thuis was, had hij het kindje wel boven in bed gelegd. De verklaring van de moeder is dat het kindje boven al in de ouderlijke slaapkamer lag toen ze thuiskwam. "Ze verzint momenteel wel vaker dingen, het is niet waar. Dochter lag beneden in de box tot moeder thuiskwam", aldus de vader.

Er zijn meer tegenstrijdigheden tussen de verhalen van de beide ouders. Zo verklaarde moeder dat de vader wakker was toen ze thuiskwam van het werk, zo rond twee uur 's nachts. Vanwege een burenruzie kon hij niet slapen, was haar verhaal. "Niet waar", zegt vader. "Ik sliep rond middernacht. Het kindje lag beneden in de box te slapen en onze zoon was boven. Ik werd wakker van gerommel van mijn vrouw in de huiskamer. Wat precies, weet ik niet. Ik werd altijd wakker als iemand thuiskomt. Ik hoorde bonkende geluiden beneden."

Zelf naar ziekenhuis

Ondanks de bonkende geluiden bleef vader gewoon boven, verklaart hij. Toen moeder in hun slaapkamer kwam, zou ze gezegd hebben dat er iets met het kindje aan de hand was. Ze zagen een bult aan het hoofd en de moeder zou de spoedeisende hulp gaan bellen. De verklaring van de man staat lijnrecht tegenover die van de moeder. Ze vertellen andere verhalen over waar het kindje was, wie wat deed en hoe beiden reageerden op de situatie.

De man zegt dat hij het raar vond dat ze zelf naar het ziekenhuis moesten rijden. Hij verklaart dat de toen geldende omleiding Hessenpoort vanuit Nieuwleusen naar het ziekenhuis wel twintig minuten extra reistijd gaf. Hij vond het vreemd dat de ambulance niet zelf kwam.

De vader zegt verder niet geweten te hebben dat de moeder een relatie had met een ander, hij kwam daar pas later achter. "We waren best gelukkig in die periode." Moeder beweerde eerder - en vanochtend ook weer - dat ze heel bang was voor haar man. Dat hij haar bedreigde. "Dat is niet waar", zegt de vader. "Ik heb haar nog nooit geslagen. Ik hield van haar en van mijn dochter." De man zegt niet te weten waarom de vrouw hem beschuldigt.

Ze was wel vaker fysiek, ook tegen de tienjarige zoon Verdachte over de moeder van de baby

Val van trap

De rechter bracht ook een verklaring van de vrouw ter sprake, waarin zij zegt dat ze van de trap is gevallen met haar dochter. Dat verklaarde ze in eerste instantie, om er later weer op terug te komen. Volgens de vrouw moest ze de eerste verklaring afleggen van haar man. "Onzin", beweert die op zijn beurt. "Dat heeft ze zelf verteld." Deskundigen zeggen dat het letsel van de baby niet kan komen door een val van de trap. "Ik weet niet wat er is gebeurd. Dan moet er beneden iets hebben plaatsgevonden."

Volgens de man zou de moeder eerder wel met haar dochter in de arm zijn gevallen. "Met oud en nieuw, buiten. En op 13 februari op de overloop." De moeder beweert nu dat ze nooit is gevallen met haar dochter in de armen. Wel had de baby in de periode voorafgaand aan haar overlijden al vaker letsel. Vader daarover: "Ze was wel vaker fysiek, ook tegen de tienjarige zoon".

Ernstig geweld

Tijdens de rechtszaak vroeg de rechter vanmiddag aan deskundigen of zij konden uitsluiten dat het letsel is veroorzaakt door één hevig geweldsmoment of harde klap. "Nee", was daarop het antwoord. "Het is niet aannemelijk, maar het zou wel kunnen. Dateren van letsel is lastig, maar duidelijk is dat het letsel is van kort ervoor. Niet van dagen eerder, dat wijst onderzoek uit."

Dermate ernstig letsel heeft de patholoog nog maar één keer eerder gezien bij een jong kind. Het verhaal van de val van de trap kan eigenlijk niet, denkt de deskundige. Het letsel dat het meisje had, dat zie je eigenlijk nooit bij een huis-tuin-keuken val, een val van korte hoogte. "Ernstig geweld is veel waarschijnlijker."

'Gelaten'

De rechter merkte ook op dat beide ouders beweren niet schuldig te zijn aan de dood van het meisje. "Na de dood van uw dochter heeft u wel een paar weken samen geleefd, terwijl bekend was dat het kindje gestorven is aan zeer ernstig letsel en zware mishandeling." Het viel de rechter verder op dat de man bijzonder gelaten reageerde op beschuldigingen over de dood van zijn dochter. Ze vond het raar dat hij niet met de vuist op tafel sloeg.

De officier van justitie denkt dat het verhaal van de val verzonnen is en acht een ongeluk uitgesloten. Ze denkt dat de mishandeling heeft plaatsgevonden op het moment dat alleen de vader en de tienjarige zoon thuis waren. Volgens het OM wijst alles wijst in de richting van de vader als degene die ernstig letsel heeft toegebracht. De officier ziet wettig overtuigend bewijs van doodslag en acht bewezen dat er dermate geweld gebruikt is met overlijden tot gevolg. Daarnaast wordt de man ook nalatigheid met dood tot gevolg verweten; hij zou hebben nagelaten om tijdig hulp in te schakelen.

Rechtszaak tegen moeder

Eerder vandaag vond de rechtszaak plaats tegen de moeder van de baby. Zij verklaarde opnieuw dat zij haar dochter niet ernstig heeft verwond. Volgens de vrouw liegt haar man in verklaringen die hij geeft over de fatale nacht en liet hij haar ook liegen over een mogelijke oorzaak. Ook vanochtend kwamen onder anderen een forensisch arts en een patholoog aan het woord. De zitting tegen de moeder op donderdag 1 juli verder.